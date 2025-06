Conversatorio “Rompiendo mitos sobre el plástico” expone realidad sostenible sobre los envases y empaques

El evento contó con la participación especial del experto colombiano Cristian Halaby Fernández, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia.



Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (ADIPLAST) realizó el conversatorio “Rompiendo mitos sobre el plástico”, promoviendo una visión más sostenible sobre los envases y empaques, fundamentales para preservar la inocuidad de los alimentos y evitar el desperdicio.

El evento se llevó a cabo en el salón empresarial de la Torre de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y contó con la participación especial del experto colombiano Cristian Halaby Fernández, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia. La moderación estuvo a cargo de Circe Almánzar, asesora y consultora empresarial, y asistieron representantes de las empresas Plastifar, Termopac, Termoenvases y Andosa.

Durante la apertura del conversatorio, José María Munné, director ejecutivo de ADIPLAST, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo técnico para desmontar mitos sobre el plástico y visibilizar las soluciones sostenibles que ya impulsa la industria nacional. Recordó que el sector del plástico en República Dominicana está compuesto por más de 470 empresas que generan alrededor de 42,000 empleos y aportan más de RD$59,000 millones en ventas anuales, con exportaciones superiores a los US$700 millones.

Destacó además el encadenamiento productivo de esta industria con sectores clave como agroindustria, construcción, farmacéutica y zonas francas. Munné reiteró el compromiso del sector con una transición sostenible, basada en reglas claras, evidencia científica y colaboración público-privada, al tiempo que llamó a evaluar modelos regionales exitosos que han priorizado la biodegradación validada y la educación ambiental por encima de la prohibición.

Por su parte, durante su intervención, Halaby Fernández, quien preside una iniciativa que agrupa a más de 150 empresas en Colombia para transformar la industria hacia modelos sostenibles, desmontó varios mitos comunes sobre el plástico. Aseguró que no existe ningún estudio científico que determine que el uso del foam (poliestireno expandido) tenga efectos sobre la salud humana, y recalcó que sí es reciclable y puede ser desarrollado con aditivos biodegradables.

“No es el material el problema, sino lo que hacemos con él. El plástico bien gestionado puede ser parte de la solución. Lo importante es tener diferentes alternativas que promuevan la economía circular: el reciclaje, la innovación y la aceleración de la biodegradación son las respuestas de la industria”, afirmó.

El especialista citó varios mitos frecuentes, como la creencia de que los empaques no son necesarios para frutas y verduras, que los productos biodegradables se convierten en micro plásticos o que no desaparecen del todo”.

También explicó que el desperdicio de alimentos representa cerca del 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que los envases juegan un rol crucial en su conservación. Hizo un repaso técnico por los principales tipos de plásticos y sus usos: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP y PS, entre otros.

Biopacto y acciones concretas

Como alternativa de futuro, Halaby propuso adoptar plenamente la economía circular, basada en las “9R”: rediseñar, reducir, reutilizar, reciclar, renovar, recuperar, reparar, remanufacturar y repensar. En ese sentido, enfatizó que la educación ambiental y la separación en la fuente son claves para evitar que los residuos lleguen a ríos, costas y suelos.

En el conversatorio se abordó también el uso del foam en la República Dominicana, donde este material es esencial en la cadena de expendio de alimentos de bajo costo, desde los comedores económicos del Gobierno hasta los negocios ambulantes, colmados, fondas y microempresas.

Uno de los anuncios destacados del encuentro fue la ampliación del acuerdo BIOPACTO, un compromiso de autorregulación suscrito por las empresas Plastifar, S. A., y Termopac Industrial, S. A., al que ahora se suman Termoenvases y Andosa. Esta alianza busca impulsar la sostenibilidad del sector a través de tecnología que permite acelerar la biodegradación del plástico, desarrollar un sistema integrado de gestión y recolección de residuos de foam, reducir su impacto en el ambiente y promover el reciclaje.

Esta iniciativa se complementa con el programa NUVI FOAM, que ya incluye rutas de recolección diferenciada, centros de acopio, campañas educativas en comunidades y alianzas con recicladores y gobiernos locales.

Desde ADIPLAST se reiteró que el sector industrial no se opone al cambio, y que ha invertido en soluciones sostenibles. Sin embargo, se solicitó un marco legal que reconozca los materiales biodegradables, así como apoyo institucional, tiempo y acompañamiento para una transición ordenada que no deje a miles de personas atrás.

Sobre Cristian Halaby Fernández

Cristian Halaby es un empresario colombiano con más de 30 años de experiencia en la industria química, reconocido por su liderazgo en sostenibilidad y economía circular. Es CEO de BYCSA y NEXU, empresas pioneras en tecnologías limpias, y preside la Cámara Ambiental del Plástico en Colombia.

Economista y politólogo por la Universidad de Pepperdine (EE. UU.) y máster en Liderazgo Positivo y Estrategia por IE University (España), ha integrado la sostenibilidad como eje estratégico en sus empresas. También lidera el Comité de Químicos y Agroquímicos de Fenalco Antioquia y forma parte de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá-Cundinamarca.

Uno de sus proyectos más reconocidos es ECOBYC, una marca de empaques ecológicos fabricados con materias primas renovables y biodegradables, que ha sido destacada como caso de éxito en diversos foros internacionales.

Apasionado por el medio ambiente, Halaby se ha consolidado como un referente regional en biodegradación de plásticos, innovación verde y liderazgo empresarial con propósito.

Pie de foto. Carlos Singer, Ana Arabia, Walter Pagliere, Circe Almánzar, Cristian Halaby, José Maria Munne, Alvaro Sousa y Luis Eduardo Mora.