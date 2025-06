Constructores advierten que el Gobierno está compelido a otorgar permisos temporeros para mano de obra haitiana

Santo Domingo.– El presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción (COPYMECON), Eliseo Cristopher, advirtió que el Gobierno dominicano no podrá seguir evadiendo la realidad del sector construcción, y que se verá obligado a otorgar permisos temporeros para permitir la contratación de mano de obra haitiana.

Durante su participación en el programa Fuera de Récord, que produce el periodista Elvis Lima para el canal 14 TV, Cristopher fue enfático al señalar que “por más vueltas que quieran dar, al final el Gobierno tendrá que asumir una posición pragmática y autorizar de manera regulada el ingreso temporal de trabajadores haitianos. No hay otra salida. El sector está paralizándose por falta de mano de obra, eso es si, o si”.

El dirigente empresarial explicó que muchos proyectos están estancados porque no se consigue personal calificado en el país para cubrir la demanda que requiere la industria. “Esto no es un capricho, es una necesidad real. Sin trabajadores que sepan de blocks, varillas y mezclas, simplemente no hay construcción”, expresó.

En otro orden, Cristopher denunció que uno de los principales cuellos de botella que enfrentan las empresas constructoras son las trabas impuestas por el Ministerio de Medio Ambiente para la obtención de permisos, lo que, según indicó, está afectando gravemente la dinamización del sector.

“Cada día hay más requisitos, más burocracia, más papeles, más inspecciones. Medio Ambiente se ha convertido en una muralla para el desarrollo. Nosotros no estamos en contra de la regulación, pero debe haber equilibrio y eficiencia”, sostuvo.

Sobre las estafas inmobiliarias afirmó que si bien es cierto estas malas prácticas constituyen una amenaza para el sector, hay que resaltar que en los constructores la mayoría son personas serias y comprometidas con el desarrollo del país.

‘’Pero le podemos decir lo siguiente, el sector de la construcción, como todos los sectores, tienen gente que son buenos, son malos y demás. Pero realmente en la República Dominicana existimos un grupo de constructores con mucha responsabilidad y también existen mecanismos para asegurar que las inversiones que se hagan en ese orden sean garantizadas’’ precisó.

Instó a los ciudadanos tanto de aquí como del extranjero que a la hora de pensar en un inmueble busquen asesoría y no se lleven de lo que vean, que las puertas de COPYMECON, están abiertas para que puedan obtener todas las informaciones de lugar, y así evitar ser estafados por oportunistas y desaprensivos.