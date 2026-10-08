Caucedo se incorpora a ruta marítima desde Florida y amplía opciones de carga en la costa sur dominicana

Santo Domingo, D. N. — Los importadores y exportadores que movilizan mercancías entre el sur de Florida y República Dominicana dispondrán de una nueva alternativa logística con la incorporación del puerto de Caucedo al servicio marítimo de Accordia Shipping, representada en el país por Henríquez & Asociados, que ya conecta Port Everglades con Santo Domingo (Sans Souci), desde el 2023.

La ampliación permitirá a la línea operar con dos puertos en la costa sur dominicana, Caucedo y Santo Domingo, aumentando las opciones de recepción y distribución de carga de acuerdo con la ubicación y las necesidades logísticas de cada cliente.

El inicio de las operaciones en Caucedo está previsto para octubre, con un tiempo estimado de tránsito de aproximadamente tres días. Inicialmente, el servicio tendrá una frecuencia semanal hacia Sans Souci y quincenal hacia Caucedo.

Accordia Shipping ofrece servicios de transporte de contenedores y carga rodada (RoRo) desde la costa este de Estados Unidos hacia el Caribe. En el caso de Sans Souci, la operación RoRo (roll-on/roll-off) permite que vehículos, maquinaria y otros equipos sean embarcados y desembarcados mediante rampas, reduciendo determinadas operaciones de manipulación en muelle.

La expansión del servicio fue anunciada por Marco Henríquez, gerente general de Henríquez & Asociados, agente general de Accordia Shipping en República Dominicana, durante un cóctel junto a ejecutivos de la línea marítima, importadores, exportadores, agentes de carga y representantes vinculados al sector.

Henríquez explicó que Accordia Shipping lleva tres años y medio sirviendo al mercado dominicano y que la incorporación de Caucedo representa una ampliación de su cobertura portuaria y de sus opciones para el transporte de carga.

Por su parte, Daniel Morales, director comercial de Accordia expuso que la incorporación de Caucedo responde a la vision de su presidente Lousder Jacques de ampliar la cobertura de Accordia Shipping en República Dominicana y ofrecer mayor flexibilidad a los clientes.

« Después de tres años y medio sirviendo este mercado, hemos registrado el transporte de mas de 40,000 unidades, lo que confirma la importancia que ha adquirido esta ruta para nuestras operaciones “, expresó.

Con la nueva escala, pretenden alcanzar unas 80 visitas anuales de sus buques, así como exportaciones marítimas hacia Haiti. Esta expansión fortalece nuestra conexión con el sur de Florida y nos permite atender de manera más eficiente distintas zonas logísticas y de distribución del país», afirmó Daniel Morales, de Accordia Shipping.

Henríquez destacó además la relevancia del sur de Florida como corredor comercial para República Dominicana y señaló el peso alcanzado por el intercambio de mercancías a través de Port Everglades, uno de los principales puntos estadounidenses de conexión marítima con el mercado dominicano.

Para el ejecutivo, la incorporación de Caucedo amplía las posibilidades de planificación logística de las empresas.

«Una segunda escala en la costa sur permite programar la descarga más cerca del destino final de la mercancía. Caucedo posee una amplia infraestructura portuaria y logística, mientras Sans Souci mantiene la ventaja de su proximidad al principal núcleo comercial de Santo Domingo», señaló.

Expansión portuaria y mayor conectividad

La nueva escala se produce en un período de crecimiento de la actividad portuaria dominicana. De acuerdo con la Autoridad Portuaria Dominicana, el movimiento nacional de contenedores aumentó de aproximadamente 1.8 millones a 2.4 millones de TEU, mientras la carga movilizada pasó de 29 millones a cerca de 40 millones de toneladas métricas, como parte de un proceso de ampliación y modernización de la infraestructura portuaria del país.

Caucedo constituye uno de los principales motores de esa expansión. La terminal cerró 2025 con un récord de 1.76 millones de TEU, frente a 1.71 millones en 2024, impulsada por una mayor actividad de transbordo, el fortalecimiento de las conexiones marítimas en las Américas y los flujos asociados al nearshoring.

DP World desarrolla además nuevas inversiones destinadas a ampliar la capacidad portuaria, logística y de almacenamiento de Caucedo, como parte del posicionamiento de República Dominicana como plataforma regional de manufactura, distribución y comercio.

Mayor resiliencia en un mercado marítimo volátil

La ampliación se produce en un escenario internacional caracterizado por mayor volatilidad en el transporte marítimo. El Review of Maritime Transport 2025 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advierte que las tensiones geopolíticas, los desvíos de rutas y los cambios en los patrones del comercio internacional han elevado los costos y reducido la previsibilidad de las cadenas de suministro.

En ese contexto, disponer de servicios regulares y de más de un puerto de destino amplía las alternativas de los usuarios y aporta capacidad de respuesta frente a congestiones, contingencias o cambios en las necesidades de distribución.

La incorporación de Caucedo se suma así al proceso de expansión de la infraestructura y conectividad marítima de República Dominicana, en momentos en que el país procura consolidar su posición como plataforma logística y comercial del Caribe.

Sobre las empresas

Accordia Shipping ofrece servicios marítimos RoRo y de transporte de contenedores secos y refrigerados entre la costa este de Estados Unidos y distintos mercados del Caribe. La empresa opera desde Fort Lauderdale, Florida, y mantiene dentro de su red la conexión entre Port Everglades y Santo Domingo.

Henríquez & Asociados es un operador logístico que ofrece servicios de transporte, almacenaje, gestión de inventarios, cross docking, distribución y comercio exterior. La empresa, con operaciones desde 1980, actúa como agente general de Accordia Shipping en República Dominicana.

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