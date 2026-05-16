Feminicidios en RD, una herida social que sigue destruyendo familias

Por José Armando Toribio

Santiago de los Caballeros–Los feminicidios se han convertido en una de las tragedias más dolorosas que enfrenta la República Dominicana, dejando hogares destruidos, niños huérfanos y una sociedad marcada por el miedo y el dolor.

El Ministerio Público registró en el primer trimestre de 2026 unas 17 mil 552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, además de 22 feminicidios, cifras que reflejan el crecimiento de esta crisis social.

Son datos alarmantes, porque detrás de cada mujer asesinada quedan hijos desamparados y familias destrozadas, mientras el machismo, el orgullo y la agresividad continúan afectando muchos hogares dominicanos.

Especialistas entienden que la pérdida de valores familiares y la falta de educación emocional influyen directamente en el aumento de la violencia, debido a que muchos niños crecen viendo conductas agresivas que luego repiten.

La familia sigue siendo el núcleo principal de la sociedad, pero cada día se debilita más en medio de relaciones superficiales, irresponsabilidad afectiva y falta de comunicación dentro de los hogares.

La sociedad de ser fundamental para enfrentar esta problemática, por lo que muchos se preguntan qué están haciendo instituciones como el Ministerio de la Mujer, Educación, Cultura, Juventud y la Procuraduría ante esta realidad.

La violencia nunca será la solución, porque solo deja cárcel, cementerio, sufrimiento y niños creciendo con profundas heridas emocionales que pueden marcar toda su vida.

República Dominicana necesita recuperar el respeto, la sensibilidad y el valor de la vida, entendiendo que cada feminicidio representa una tragedia colectiva que obliga a reflexionar y actuar antes de que más familias sigan siendo destruidas.

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