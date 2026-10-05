Carolina Mejía apoya el Animal Fest 2026 y reafirma su compromiso con el bienestar animal

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía apoyó la segunda edición del Animal Fest, donde reafirmó su compromiso como jefa del Gobierno municipal con el bienestar de la familia capitaleña, incluyendo a las mascotas.

El festival, que contó con el auspicio de la Alcaldía del Distrito Nacional, tuvo lugar en el Pabellón de las Naciones, donde se congregaron personalidades, marcas, dueños de mascotas y amantes de los animales para participar en la esperada actividad.

“El compromiso nuestro no es solamente con el Animal Fest, durante todos estos años hemos estado presente acompañando a nuestros ciudadanos, también a los animalitos en situación de calle, haciendo diferentes programas”, indicó la alcaldesa del Distrito Nacional.

La ejecutiva municipal fue enfática en señalar que no se trata solamente de un discurso, sino de un trabajo arduo que el cabildo ha encabezado, junto a fundaciones aliadas, para llevar bienestar a los perros y gatos, a través de 42 jornadas realizadas.

Gracias a la visión y firmeza de Carolina Mejía, desde el año 2022 la Alcaldía del Distrito Nacional ha esterilizado a 4,540 animales y ha suministrado 18,943 vacunas y 11,731 desparasitantes.

“Nosotros tomamos parte de nuestro presupuesto para atender a nuestros animalitos de la ciudad, porque todos conformamos esta ciudad y todos somos importantes”, sostuvo.

Asimismo, agradeció a la organización, de forma muy especial a Lorenny Solano, presidenta de Fundación LASO, por propiciar un espacio de encuentro que concientiza a los ciudadanos sobre la importancia del trato y manejo adecuado de los animales.

En el marco de la actividad fue reconocido el intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, por sus aportes en favor de los animales desde ese organismo de socorro.

A lo largo de tres días se desarrolló la denominada fiesta más peluda del año, en una plataforma que conecta a organizadores, empresas y familias, bajo la producción de LASO.

En la actividad, los patrocinadores y expositores contribuyen directamente al desarrollo de Ciudad de Ángeles, un proyecto enfocado en ampliar la capacidad de rescate, protección, atención y bienestar animal en el país.

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