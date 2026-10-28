Banco Popular celebra Foro Impulsa con 800 pymes para explorar un futuro empresarial más humano en la era de la IA

La entidad bancaria lidera el financiamiento pyme, con una participación de mercado del 38%

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano celebró la undécima edición del Foro Empresarial Impulsa, que reunió a 800 empresarios, emprendedores, inversionistas y profesionales en una jornada orientada a fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, invitándolos a reflexionar sobre el papel de las personas en un contexto marcado por el rápido avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales.

Realizado en el Hotel El Embajador, el encuentro tuvo como tema central “Humanismo en la era digital”, una propuesta que contó con destacados panelistas internacionales de instituciones como SingularityU (México) y las universidades de Stanford y Columbia (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina) y Alfonso X El Sabio (España), que intercambiaron conocimientos, experiencias y tendencias vinculadas a la transformación digital, la innovación disruptiva y el liderazgo empresarial, invitando a la audiencia a reflexionar sobre el papel de las personas en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales.

Durante la apertura, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, expresó cómo estas tecnologías “están transformando la manera en que vivimos, trabajamos y hacemos negocios”, subrayando que, aunque representan una oportunidad extraordinaria, también nos plantean nuevos desafíos y la necesidad de mantener al ser humano en el centro de esta transformación tecnológica a gran escala: “Estamos convencidos de que la tecnología, por sí sola, no garantiza el éxito. El verdadero factor diferenciador seguirá siendo el liderazgo, el talento, la creatividad y la capacidad de adaptación”, dijo.

Asimismo, el señor Paniagua destacó la relevancia de las mipymes para el desarrollo económico y social del país, al tiempo que reafirmó el compromiso de la organización financiera de continuar acompañando a este segmento en cada etapa de su desarrollo, con financiamiento, asesoría especializada, capacitación y soluciones innovadoras.

“Apoyar el crecimiento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas contribuye de una manera significativa al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Las mipymes son uno de los principales motores de crecimiento en nuestro país. Detrás de cada empresa hay historias de esfuerzo, emprendimiento y superación; familias que encuentran oportunidades y comunidades que progresan”, expresó el ejecutivo.

Agenda de expositores internacionales centrada en la tecnología y el futuro empresarial

La agenda de esta última edición del foro contó con la participación de reconocidos expertos internacionales de importantes instituciones académicas, cuyas perspectivas sobre innovación, inteligencia artificial, talento, diversidad, bienestar y liderazgo aportaron mucho valor a los asistentes. Sus exposiciones se complementaron para ayudar a los empresarios a enfrentar los desafíos de la transformación tecnológica, en línea con el tema “Humanismo en la era digital”.

Esta combinación de conferencistas resultó muy relevante para la audiencia, que pudo explorar el impacto de la inteligencia artificial y la robótica en los negocios desde diferentes perspectivas, aprendiendo cómo el valor del talento humano y su capacidad de adaptación serán los factores diferenciadores para marcar el liderazgo empresarial y afianzar modelos de organizaciones exponenciales.

Entre los charlistas, los asistentes disfrutaron de la exposición de Hod Lipson, profesor de Ingeniería y Ciencia de Datos de la Universidad de Columbia y director de su Creative Machines Lab, quien repasó los avances en inteligencia artificial, habló de su evolución en los próximos años y expuso acerca de su investigación en robótica, la cual ha desafiado paradigmas tradicionales. Ha publicado más de 300 trabajos científicos y es conferencista habitual en foros globales como TED Talks.

Participó también Vivian Lan, emprendedora social, especialista en tecnologías exponenciales y directora en México del SingularityU, una comunidad global de innovación y aprendizaje, con sede en Silicon Valley, Estados Unidos, que utiliza tecnologías exponenciales para resolver los grandes retos del planeta. Ella centró su charla en cómo la tecnología está volviendo cualquier acción mucho más escalable y cómo usar esto a favor para lograr un impacto positivo mucho mayor.

Por su parte, Rebeca Hwang, cofundadora y directora general de Kalei Ventures, profesora e investigadora de la Universidad de Stanford y copresidenta de la Conferencia de IA del MIT, compartió su enfoque centrado en el ser humano y en cómo la presencia de un factor disruptor como la IA agéntica está cambiando la cultura, las marcas, la comunicación y la interacción con los clientes en todos los mercados, señalando que ya puede tomar algunas decisiones con una supervisión humana mínima o incluso sin ella.

En tanto, la ingeniera y premio nacional de Innovación en España Natalia Rodríguez, fundadora y directora ejecutiva de Saturno Labs, laboratorio de innovación deep-tech, expuso el camino para acercar la tecnología a las empresas de forma práctica y estratégica. Como referente en la divulgación de IA en español, esta profesora de la Universidad Alfonso X El Sabio conectó directamente los temas de inteligencia artificial, innovación y liderazgo, aportando un enfoque humano y social como motor de empatía y cuidado.

Finalmente, Alejandro Melamed, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, conferencista, coach ejecutivo y director general de Humanize Consulting, habló sobre el lado humano de la transformación digital y el liderazgo con propósito en tiempos de evolución profunda del mercado laboral, explicando cómo educar para el presente y el futuro del trabajo, diseñando equipos en los que la inteligencia humana y la artificial se potencien mutuamente y fortaleciendo las competencias críticas para no quedar obsoleto ante la aceleración tecnológica.

Fomento al emprendimiento disruptivo

Como parte de esta undécima versión, el Popular amplió el alcance del foro, conectando el conocimiento de las sesiones matutinas con oportunidades para impulsar el emprendimiento transformador y la inversión en nuevas ideas de negocio.

Por un lado, el banco realizó la primera edición de Visionarios Emprende Popular, dirigida a inspirar a jóvenes emprendedores, estudiantes y profesionales interesados en explorar nuevos horizontes de desarrollo en áreas como la tecnología, la innovación, la creación de contenido y modelos disruptivos de negocio. A través de charlas motivadoras, adquirieron conocimientos prácticos de emprendimiento, conectaron con otros jóvenes emprendedores y descubrieron herramientas para avanzar con sus ideas y proyectos.

Por otra parte, la jornada concluyó con la celebración de Visión Inversionista Popular, una propuesta desarrollada junto a Enlaces, Red de Inversionistas Ángeles. En este espacio, el banco facilitó que distintos emprendimientos de alto potencial tuvieran contacto con inversionistas estratégicos interesados en apoyar proyectos innovadores con capacidad de crecimiento y expansión.

Desde su creación en 2012, el Foro Empresarial Impulsa ha impactado a más de 17,000 empresarios en sus diez ediciones anteriores, consolidándose como uno de los principales espacios de actualización y reflexión para el sector empresarial dominicano.

Liderazgo en el financiamiento a las mipymes

Iniciativas como el Foro Empresarial Impulsa demuestran que el respaldo del Popular a las pymes trasciende el acceso al crédito, al promover espacios y conexiones de valor que contribuyen a fortalecer la competitividad de los negocios.

Actualmente, el Banco Popular registra una participación de mercado del 38% en cuanto al financiamiento al segmento pyme. Desde 2022, la entidad ha desembolsado más de RD$104,876 millones a pequeñas y medianas empresas dominicanas y mantiene una cartera para este sector productivo superior a RD$182,984 millones, de acuerdo con la más reciente información de cartera registrada al cierre de mayo en el Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD), publicado por la Superintendencia de Bancos (SIB).

Estos recursos han respaldado actividades económicas clave para el desarrollo nacional, entre ellas comercio, servicios, construcción, manufactura, transporte y almacenamiento, entre otros, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de miles de empresas en distintos sectores de la economía.

El Foro Empresarial Impulsa forma parte de Impulsa Popular, la plataforma desarrollada por el banco para fortalecer el ecosistema empresarial dominicano mediante soluciones financieras, programas de capacitación, asesoría especializada, contenidos de valor y espacios de vinculación empresarial. Actualmente, más de 78,000 clientes pyme forman parte de esta propuesta integral de acompañamiento.

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