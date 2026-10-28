Infierno de nuevo accidente ferroviario vuelve a enlutar a España

Madrid, 28 oct (Prensa Latina) Aun sin cerrarse las heridas del accidente ferroviario de Adamuz (Andalucía) en enero pasado, España volvió a enlutarse hoy con un nuevo siniestro con un balance parcial de 68 muertes y 15 heridos graves.

El choque de trenes en Adamuz dejó un saldo de 46 personas fallecidas y abrió un fuerte cuestionamiento a los dispositivos de seguridad, junto con la presunta falta de inversiones al sistema ferroviario español, defendido por las autoridades.

Empero, como se dice con frecuencia en España, dato mata relato, y lo ocurrido este miércoles vuelve a visibilizar historias infernales de decenas de ciudadanos sorprendidos por la colisión de un tren de Ave a un Iryo que se encontraba parado en la vía, a la altura de la localidad de Urda (Toledo), en el centro del país.

Personado en el lugar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto oficial en toda la nación, desde la medianoche de hoy y hasta las 24:00 horas del sábado 31 de octubre, en señal de condolencia con las familias y personas allegadas de los fallecidos en el choque (68 víctimas mortales y 15 heridos graves).

«Toda España está de luto y expresamos toda nuestra solidaridad y toda nuestra empatía con los familiares de las víctimas y también de los heridos que aún permanecen hospitalizados, a los que esperamos tengan una pronta recuperación», apuntó Sánchez.

Añadió que detrás de cada una de las personas que perdieron la vida, «hay vidas rotas, hay familias quebradas, hay angustia también de aquellas familias que todavía no saben cuál es el paradero de su familiar. Y, por supuesto, hay mucho dolor, mucho dolor, que lógicamente el conjunto de la sociedad española comparte.

La causa probable del accidente ferroviario ocurrido en Urda, centro de España, es atribuible al error humano, según deslizó el ministro de Transportes, Oscar Puente.

Sin embargo, el propio Puente, poco después de hacer este comentario a la prensa, pidió cautela y aseguró que corresponderá a los encargados de las pesquisas determinar las causas del siniestro, con un balance parcial de víctimas de 68 personas fallecidas y 15 heridas de gravedad, de entre más de un centenar.

Señaló que desde el Centro de Control de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), se tomó la decisión de ordenar al tren AVE que reanudara la marcha a pesar de que el Iryo estaba parado, algo que consideró «inexplicable».

Desde el lugar de los hechos, el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que la cifra de fallecidos por el accidente de trenes en Urda (Toledo) asciende ahora a 68 personas.

Un violento choque entre el tren AVE 2080 y el Iryo 6076 ocurrió a las 08:45 hora local, cuando se produjo una colisión del AVE 2080, con salida de Madrid y destino Sevilla, con el Iryo 6076 que iba delante y causó el descarrilamiento, de acuerdo con fuentes oficiales.

Los dos últimos vagones del Iryo se salieron de la vía. Se sabe que en el tren Iryo que viajaban 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras el AVE llevaba 397, y el choque hizo que varios vagones cayeran por un barranco.

«No es asumible para un país como España» sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año, en referencia al de Adamuz, y señaló que «se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas» y «con total contundencia».

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