Banco Popular y EDUCA anuncian la trigésima edición del Congreso Internacional de Educación APRENDO 2026

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano y Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) anunciaron la trigésima edición del Congreso Internacional de Educación APRENDO, una iniciativa dedicada a la formación y actualización de más de 5,000 docentes y líderes educativos, y que ha contado desde su primera edición con el respaldo sostenido del Banco Popular, como parte de su compromiso con una educación que amplíe oportunidades, favorezca la movilidad social y contribuya al desarrollo del país y a una prosperidad compartida.

APRENDO 2026 tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre bajo el lema «Creando puentes para aprender» y estará enfocado en fortalecer los vínculos entre escuela, familia y comunidad para contribuir a mejores aprendizajes y a una educación conectada con los desafíos de la vida contemporánea.

El lanzamiento, realizado en la Torre Popular ante representantes de la comunidad educativa y de los medios de comunicación, marca un hito para ambas organizaciones: treinta ediciones de una alianza orientada al fortalecimiento de quienes tienen la responsabilidad cotidiana de educar a las nuevas generaciones: los maestros. Desde su creación, APRENDO ha servido como espacio de formación, actualización e intercambio de experiencias para miles de educadores y especialistas.

Treinta ediciones de compromiso con la educación

Susana Martínez Nadal, presidenta de EDUCA, agradeció el respaldo histórico del Popular a esta iniciativa de capacitación docente y destacó el sentido que conserva APRENDO tres décadas después de su puesta en marcha.

“Durante treinta ediciones hemos procurado acompañar a nuestros educadores, reconociendo que las transformaciones educativas se hacen realidad en las escuelas y en las aulas, a través del trabajo cotidiano de quienes tienen la responsabilidad de enseñar”, expresó.

La presidenta de EDUCA sostuvo que el desafío actual consiste en preparar a los estudiantes para un entorno de acelerada transformación tecnológica sin relegar los aprendizajes fundamentales. En este sentido, señaló que la inteligencia artificial y otras tecnologías ofrecen nuevas posibilidades para la educación, pero su aprovechamiento requiere fortalecer la comprensión lectora, el pensamiento matemático y la capacidad de analizar críticamente la información.

Este enfoque conecta con uno de los principales planteamientos de APRENDO 2026: la innovación y los aprendizajes fundamentales no constituyen caminos opuestos. La propuesta procura conectar el currículo con la vida cotidiana, la tecnología con el bienestar y las escuelas con las familias y sus comunidades.

Una alianza sostenida desde los inicios de APRENDO

En este sentido, la señora Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable de la organización financiera, resaltó la importancia de mantener una visión clara para entender cómo usar las tecnologías emergentes en la educación al servicio siempre del ser humano.

“En un mundo donde acceder a una respuesta será cada vez más fácil, educar significará, sobre todo, enseñar a formular mejores preguntas y a reconocer cuáles respuestas merecen nuestra confianza. En ese entorno, lejos de perder relevancia, el docente será aún más necesario para acompañar, motivar y orientar”, afirmó.

La ejecutiva planteó que el desafío educativo va más allá de incorporar tecnología en las aulas, sino que requiere formar personas con criterio y capacidad de convertir la información en comprensión y decisiones responsables.

Por tal razón, afirmó que las treinta ediciones de APRENDO son una expresión de esa necesaria visión de largo plazo y compromiso sostenido con el fortalecimiento de los educadores.

De la formación a la acción en las escuelas

APRENDO 2026 prevé congregar a más de 5,000 docentes y equipos de gestión y plantea una metodología orientada a trasladar los aprendizajes del congreso a acciones concretas en los centros educativos. La propuesta contempla que los participantes trabajen sobre planes de vinculación entre escuela, familia y comunidad, protección frente al ciberacoso, aprendizajes fundamentales y uso responsable de la tecnología, con indicadores de seguimiento.

La edición de este año partirá de la idea de que los desafíos educativos actuales desbordan las paredes del aula. El entorno digital, la convivencia, la participación de las familias y la capacidad de conectar lo aprendido con situaciones de la vida cotidiana forman parte de una misma experiencia educativa.

Por ello, bajo la propuesta «Creando puentes para aprender: construyendo vínculos entre familia, comunidad y escuela para una educación con propósito», APRENDO promoverá una educación en la que los distintos actores asuman responsabilidades complementarias y en la que la innovación esté acompañada por criterio, propósito y aprendizajes sólidos.

Conferencistas internacionales

La agenda del Congreso APRENDO 2026 incluye la participación de la especialista argentina Florencia Ripani, doctora en Tecnologías Creativas y rectora organizadora de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el sociólogo uruguayo Renato Opertti, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); y el educador dominicano Washington Nino-Collado, especialista en alianzas entre familias y escuelas y liderazgo en comunidades.

Con su trigésima edición, APRENDO renueva una trayectoria orientada a fortalecer las capacidades de los educadores y convertir la colaboración entre escuelas, familias, comunidades y otros sectores de la sociedad en mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes dominicanos.

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