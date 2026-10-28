Diputados escogen a Minerva Klaudel Frías Ogando como sustituta del fenecido diputado Jorge Frías

SANTO DOMINGO.- El Pleno de la Cámara de Diputados escogió este miércoles a Minerva Klaudel Frías Ogando como diputada en sustitución de su padre, el fenecido diputado Jorge Frías.

La escogencia fue a solicitud del vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención y del secretario general Juan Garrigot Mejía, quienes a través de una comunicación enviaron la terna a la Cámara de Diputados para sustituir al fenecido diputado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, previo a someter la terna destacó las dotes que adornaron a Jorge Frías, a quien definió como uno de sus grandes amigos personales y dijo que lograron librar distintas luchas partidarias.

El diputado Amado Díaz, vocero del Bloque del PRM, explicó que el orden de la terna tiene como interés que la escogencia recaiga en la persona de Minerva Klaudel Frías Ogando, quien era hija del fallecido diputado.

Luego que el pleno de la Cámara de Diputados la escogiera, Minerva Claudel Frías Ogando fue juramentada en el cargo legislativo y le fue colocado el pin distintivo que identifica a la institución.

Al hacer uso de su primer turno como diputada al Congreso agradeció al presidente Luís Abinader, a la dirección del Partido Revolucionario Moderno y a su familia por confiar en ella para sustituir a su padre.

“Esto representa un compromiso alejado de la palabra y promesa vacía , es un legado de amor, de trabajo real y de una inmensa pasión para las bases de nuestro partido y de nuestra gente del municipio de Santo Domingo Este”, expresó la escogida diputada.

La escogencia de Minerva Klaudel Frías Ogando como sustituto de su padre Jorge Frías contó con la motivación de los diputados David Báez y Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo, Idenia Doñez, vocera del Partido de la Liberación Dominicana y de otros diputados de distintas bancadas.

La terna enviada por las autoridades del Partido Revolucionario Moderno estuvo integrada, además de Minerva Klaudel Frías Ogando, por Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez

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