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Salud

SeNaSa registra 12,752 afiliadas con diagnóstico asociado a cáncer de mama y llama a reforzar la detección temprana

Más de 864 mil servicios de salud y RD$2,049 millones en valor autorizado entre enero y agosto de 2026; el 88.8% de los usuarios tiene 40 años o más.

PRIMICIAS DIGITAL28 de octubre de 2026
1 2 minutos de lectura
Santo Domingo. – En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) informó que, entre enero y agosto de 2026, 12,752 mujeres y 436 hombres recibieron atención por diagnósticos asociados a esta enfermedad, para un total de 864,149 servicios de salud y un valor autorizado de RD$2,049.4 millones.
Los datos muestran que más del 80% de las usuarias tiene 40 años o más, y que casi seis de cada diez se encuentran entre los 45 y los 69 años. Estos datos confirman la importancia de los chequeos periódicos y de la detección oportuna a partir de la edad adulta, factor decisivo para mejorar el pronóstico y las opciones de tratamiento.
Del total de usuarios, 9,103 (69%) pertenecen al Régimen Subsidiado, que concentra el 64.1% del valor autorizado, equivalente a RD$1,314 millones. Otros 3,541 afiliados corresponden al Régimen Contributivo, y el resto a los planes de pensionados y jubilados.
Presencia en todo el país
 
Se registraron afiliadas atendidas en las 32 provincias. Santo Domingo (23.5%) y el Distrito Nacional (23.0%) concentran en conjunto el 46.5% de los usuarios, seguidos por Santiago de los Caballeros (8.2%), San Cristóbal (5.9%) y San Pedro de Macorís (3.9%). Estas cinco provincias reúnen el 64.4% de los usuarios y el 68.8% de los servicios demandados, en línea con la distribución de la población afiliada.
Una enfermedad que también afecta a los hombres
 
Del total de afiliados atendidos, 436 son hombres (3.3%), los cuales demandaron 13,336 servicios, por RD$17.8 millones. Aunque el cáncer de mama se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres, también afecta a los hombres, por lo que SeNaSa exhorta a toda la población afiliada a prestar atención a cualquier cambio en su salud mamaria y a acudir oportunamente a consulta.
Detrás de cada cifra hay una persona y una familia. Por eso SeNaSa exhorta a sus afiliados a realizarse los estudios de detección correspondientes, como el autoexamen, la mamografía y la evaluación médica periódica, y a consultar con su prestador de salud.

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