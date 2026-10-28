Lula, histórico vuelve a derrotar la ultraderecha brasileña engrandeciendo su liderazgo mundial

Manuel Díaz Aponte

Con la fuga del ultraderechista Flávio Bolsonaro derrotado en las urnas por Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado domingo, se abre un nuevo capítulo en la historia política brasileña, donde las masas populares adquieren un rol determinante.

Bolsonaro cobardemente salió del país rumbo a Estados Unidos evadiendo asumir responsabilidades ante la justicia, y de paso, allana el camino para la estabilidad y gobernabilidad democrática en Brasil.

El senador del Partido Liberal (PL) es acusado de lavado de dinero y evasión fiscal y la justicia de Brasil podría iniciar un proceso para su extradición en los próximos días.

Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado el 11 de septiembre de 2025 por el Supremo Tribunal Federal de Brasil a 27 años y 3 meses de prisión.

Los principales diarios del gigante suramericano aseguran que el derrotado candidato presidencial derechista salió del territorio brasileño hacia Ecuador y posteriormente, viajó a Miami, Estados Unidos.

Ahora se abre una disputa entre la derecha para capitalizar la coyuntura política actual, donde el bolsonarismo entra en una situación difícil, con tendencia a desarticularse.

Lo cierto es que el presidente Lula tiene el control total del país consolidado con la remontada histórica alcanzada en la segunda vuelta electoral.

Fue el pueblo brasileño que selló el triunfo del más carismático líder de esa nación suramericana en la historia moderna.

El nombre y trayectoria de Luiz Inácio Lula da Silva es digno de un filme de Hollywood porque está marcada por la adversidad, tenacidad, riesgo, lucha, trabajo intenso y un liderazgo sinigual en la historia contemporánea.

Electo presidente por cuarta ocasión en votaciones libres y democráticas en un país que vivió bajo la oscuridad de los regímenes dictatoriales por décadas.

Ese liderazgo de Lula ha bloqueado a la ultraderecha de la República Federativa de Brasil de retornar al poder, incluyendo intentos golpistas contra el orden democrático e institucional.

La nación más extensa de Latinoamérica y quinta en territorio del mundo con 8.5 millones de Kms2, es hoy una dinámica de cambios donde los trabajadores y la clase media han tenido un soporte nunca antes alcanzado en el devenir histórico brasileño.

Liderazgo mundial

La contribución de Lula Da Silva al fortalecimiento institucional de su país ha sido reconocido por el liderazgo mundial y naciones cimeras en la reconfiguración de la geopolítica internacional como los presidentes de Rusia y China.

En su mensaje de felicitación ante el triunfo de Lula, el líder y presidente de la República Federativa de Rusia, Vladimir Putin, expresa: “Los resultados de las elecciones han confirmado plenamente el reconocimiento de sus conciudadanos a sus excepcionales dotes de liderazgo, así como el respaldo a la línea que viene siguiendo para promover el desarrollo socioeconómico sostenible del país y defender su soberanía y sus legítimos intereses en la escena internacional”.

Agrega el texto dirigido de Putin hacia Lula exponiendo que:” Por nuestra parte, seguiremos trabajando estrechamente para ampliar aún más la cooperación bilateral fructífera en todos los ámbitos y la interacción constructiva en el marco de la ONU, los BRICS y el G20 y otras estructuras multilaterales”.

Uno de los logros más tangibles en las relaciones exteriores de los gobiernos de Lula ha sido su apertura y ampliación de los vínculos con el mundo exterior, incluida Europa y África.

Actualmente, América Latina es dirigida por gobiernos de la derecha conservadora como ocurre con el presidente de Argentina, Javier Milei.

Hay vínculos muy afectivos entre la República Popular de China y Brasil, cuyos lideres están interesados en ampliarlos y fortalecerlos.

El presidente de China, Xi Jinping, remitió un mensaje de felicitación al presidente Lula Da Silva por su reciente triunfo electoral. Ambos, sostuvieron también, una plática telefónica.

China y Brasil

En ese contexto, el líder chino valoró las contribuciones de Lula al avance de las relaciones entre China y Brasil.

Xi, dijo que, en los últimos años, ha mantenido una comunicación estrecha con Lula mediante diversos medios y que ambos han guiado conjuntamente hacia nuevos avances la construcción de la comunidad de futuro compartido China-Brasil para un mundo más justo y un planeta más sostenible.

Lula ganó con el 51,8% de los votos válidos frente a 48,2%, más de 4,4 millones por delante de Flávio Bolsonaro, según datos oficiales de las autoridades electorales.

Durante la campaña electoral en Brasil, un grupo de expresidentes de América Latina y de España difundió un comunicado respaldando a Bolsonaro.

La reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el triunfo de Lula fue para criticar el evento electoral, indicando que: “Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada… se veía tan corrupta, tan terrible”.

Trump no felicita a Lula

Posteriormente, dijo a los periodistas que cubren las incidencias en la Casa Blanca, lo siguiente: “La imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”.

No obstante, Trump al responder que haría al respecto enfatizó: “Bueno, yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos. Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala”.

Bolsonaro, previo a huir del país, anunció que pedirá la anulación de la elección porque a su juicio «es imposible aceptar el resultado».

Criticó la extensión por dos horas del horario de votaciones, pero el presidente del Tribunal Superior Electoral brasileño, Kassio Nunes, negó que la prórroga para cerrar las urnas haya alterado el resultado y confirmó el triunfo de Lula.

La victoria de Lula en el segundo balotaje del domingo 25 es atribuida a los intensos esfuerzos de sus seguidores de salir a las calles a buscar los votos y el uso de las redes sociales.

Analistas e investigadores de los procesos electorales en Brasil coinciden en que los partidarios de Lula se entregaron en cuerpo y alma a defender el voto en las principales ciudades como Sao Paulo, el estado donde inició su trayectoria sindical el mandatario reelecto.

El incansable Lula, a sus 81 años, exhibe una energía formidable demostrada en la reciente campaña electoral donde corrió, cantó y mantuvo contactos directos con las masas brasileñas en pueblos, ciudades y campos del vasto territorio.

Su éxito político ha estado al margen del Partido de los Trabajadores (PT), en el que algunos de sus dirigentes fueron acusados de actos de corrupción, principalmente en el mandato de Dilma Rousseff, economista y política que ejerció como presidenta de Brasil, desde 2011 hasta su destitución en 2016, a través de un juicio político del Senado Federal.

Ha sido la primera y única mujer en gobernar la República Federativa de Brasil en su historia.

Gobierno renovado

Lula ha prometido una renovación de su gobierno utilizando la economía digital como eje central a través del soporte de la tecnología de la Inteligencia Artificial (IA), así como contacto directo con la prensa y un diálogo fluido con los brasileros.

Dijo que, para ello, se utilizarán recursos adicionales y la matriz de energía renovable en la instalación de centros de datos, así como fortalecer la infraestructura digital en todo Brasil.

Se procederá a ampliar las inversiones en las áreas de matemática, ciencia e ingeniería para reducir la dependencia tecnológica con otras naciones.

El presidente Lula Da Silva redoblará, asimismo, los programas sociales entre los núcleos más empobrecidos, principalmente en los centros urbanos de la región Nordeste y ciudades más pobladas como Sao Paulo y Río de Janeiro.

Artículo de Manuel Díaz Aponte

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