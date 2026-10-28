Lluvias mantienen provincias dominicanas en alerta

Santo Domingo, 28 oct (Prensa Latina) Las lluvias provocadas por una vaguada mantienen hoy cinco demarcaciones en alerta amarilla en República Dominicana, donde las precipitaciones han dejado comunidades incomunicadas y cientos de miles de usuarios afectados por la interrupción del suministro de agua.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla a Monte Plata, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Mientras, en verde están Dajabón, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia y San Juan.

Según el informe del COE, las precipitaciones de ayer dejaron 30 comunidades incomunicadas, un centenar de viviendas afectadas y 28 acueductos fuera de servicio, situación que afectaba a 485 mil 911 usuarios.

Las lluvias también ocasionaron daños en carreteras y puentes. En Monte Plata, la crecida del río Ozama provocó el colapso del paso tipo badén que comunica las localidades de Don Juan y Yamasá.

Este miércoles, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre cerró un tramo de la autopista del Nordeste, Juan Pablo II, debido al desbordamiento de los ríos Yabacao y Caño Marrucho, a la altura del kilómetro 15.

Las autoridades recomendaron como rutas alternas las carreteras Guerra-Bayaguana y Hacienda Estrella, con paso por Guanuma, en Monte Plata.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con elevado caudal y evitar los balnearios en las zonas bajo alerta.

El Instituto Dominicano de Meteorología informó que la vaguada, combinada con el viento del sureste, continuará generando aguaceros de intensidad variable, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en localidades del litoral costero del Caribe, aunque se espera que las lluvias sean menos intensas.

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