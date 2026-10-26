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Pedro Rodríguez Martínez, Grace Briceño, Javier Antonio Rodríguez Zelnick, Martin Piniella y José Antonio Rodríguez Copello
Bancarias

Banco López de Haro anuncia beneficios exclusivos de su Tarjeta Visa Casa de España en “Cóctel a 4 Manos”​

PRIMICIAS DIGITAL26 de octubre de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo, República Dominicana – lunes 26  de Octubre de 2026. En el marco de la celebración del mes de la hispanidad, Banco López de Haro ofreció a socios y relacionados de Casa de España el exclusivo evento «Cóctel a 4 Manos», celebrado en el Salón Américo Lugo. El encuentro tuvo como propósito principal presentar las más recientes innovaciones y beneficios de la tarjeta de crédito de marca compartida Visa Casa de España.

El presidente ejecutivo y CEO del Banco López de Haro, Javier Antonio Rodríguez Zelnick, presentó novedades en los beneficios de la tarjeta de crédito de marca compartida. Entre ellas, destacó un 20 % de cashback en los restaurantes de Casa de España, la exoneración del costo del primer año de emisión, el programa de lealtad de Escudos que podrán ser canjeables por Avios, entre otros beneficios.

Martin Piniella y Gabriela Varela
Roció Armenteros, Chiara Leromazzo y Ana Carolina Blanco
Rafael Pérez Barroso, Luisa De Pérez, María Del Carmen Pérez y Roberto De Moya
Francisco Rodríguez y Alfonso Lomba , conversando animadamente
Alfonso Armenteros, Pilar Merin y José Antonio Moyano
Ángel María Gurpegui, Nuria Gurpegui y Daniel Gurpegui
Jesús Reolid y José Pereda
José Miguel Alonso, Isabel Fernández y Florencio García

La experiencia gastronómica reunió propuestas de la República Dominicana y Asturias. La degustación estuvo a cargo del chef invitado Manuel “Manolo” González, cofundador y chef de El Bálamu, en Llanes, Asturias, y en representación de Casa de España el chef Luigi Puello.

La actividad contó con la distinguida presencia de los principales ejecutivos del Banco López de Haro, encabezados por Don José Antonio Rodríguez Copello, presidente del Consejo de Administración y Don Pedro Rodríguez Martínez, vicepresidente del Consejo de Administración, así como la asistencia de los miembros de la junta directiva de Casa de España. Su participación conjunta reafirmó el compromiso institucional de ambas entidades con esta sólida alianza y con el desarrollo de productos financieros adaptados a las necesidades de sus clientes.

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