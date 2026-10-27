Valdez Albizu obtiene por cuarta vez el reconocimiento entre los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo

Santo Domingo. República Dominicana. La revista Global Finance reconoció por cuarta ocasión al gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, como uno de los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo, basado en su elevada calificación A- en el Central Banker Report Cards 2026. La publicación internacional evaluó el desempeño durante el último año de los bancos centrales del mundo en áreas como el control de inflación, la estabilidad financiera y la independencia política.

La distinción fue anunciada en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), durante una ceremonia celebrada el pasado 17 de octubre en Bangkok, Tailandia, por parte de Christopher Giarraputo, director del consejo editorial de Global Finance, quien entregó la estatuilla a Joel González, subgerente de Programación Monetaria del BCRD, en representación de Valdez Albizu.

Global Finance galardonó al gobernador Valdez Albizu junto a sus homólogos, considerando en esta edición de los premios “su capacidad estratégica para diseñar una política macroeconómica efectiva y resiliente ante los retos derivados del persistente conflicto bélico existente en Oriente Medio, así como el que enfrenta a Rusia y Ucrania, su crisis derivada en la cotización y reservas de hidrocarburos, y el impacto sobre la inflación”.

Además de Valdez Albizu, fueron reconocidos los gobernadores más destacados de América Latina: Julio Velarde, de Perú, Rossanna Costa, de Chile; Roger Madrigal Costa, de Costa Rica; Álvaro González, Guatemala; Carlos Carvallo, Paraguay; y Santiago Bausili, de Argentina. Asimismo, se premiaron a gobernadores de economías avanzadas como Martin Schlegel, Suiza; Chia Der Jiun, Singapur y Adam Glapinski, Polonia.

En el caso del gobernador Valdez Albizu, Global Finance reseñó el mérito de implementar una política monetaria enfocada en la estabilidad de precios que ha contribuido a establecer un marco de confianza en República Dominicana con altos niveles de IED, crecimiento sostenido y estabilidad en el mercado laboral.

Además, la revista especializada destacó a la economía de la República Dominicana como una de las de mejor desempeño en la región de América Latina y el Caribe, apoyada en sólidas políticas macroeconómicas, estabilidad política y un clima de negocios favorable para la inversión. El señor Giarraputo expresó que “las calificaciones anuales de los gobernadores honran a aquellos líderes cuyas estrategias superaron a las de sus homólogos, gracias a su originalidad, creatividad y tenacidad”.

Además de esta versión 2026 recibida en su despacho de manos del subgerente, Joel González; el gobernador Valdez Albizu también recibió el galardón en los años 2024, 2025, luego de haberlo recibido por primera vez en 2017. Global Finance es una publicación de gran prestigio internacional fundada en 1987, que se difunde en 193 países, con una circulación superior a los 50,000 ejemplares. Tiene su sede en Nueva York y oficinas en todo el mundo, ofreciendo sus análisis financieros y de mercado a altos directivos de empresas, financieros responsables de tomar decisiones estratégicas de inversión de empresas multinacionales, e instituciones financieras.

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