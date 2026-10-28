Asciende a 64 fallecidos por accidente ferroviario en España

“Lo siento mucho por las familias y por toda la gente”, dijo el gobernante de la Comunidad Autónoma del centro de España, advirtiendo igualmente que continúa la búsqueda de cadáveres en la zona del siniestro.

Un violento choque entre el tren AVE 2080 y el Iryo 6076 ocurrió a las 08:45 hora local, cuando se produjo una colisión del AVE 2080, con salida de Madrid y destino Sevilla, con el Iryo 6076 que iba delante y causó el descarrilamiento, de acuerdo con fuentes oficiales.

Los dos últimos vagones del Iryo se salieron de la vía. La Unidad Militar de Emergencias (UME) asumió el control de la situación en Urda con un centenar de efectivos, para colaborar en el dispositivo organizado por el choque, confirmó el Ministerio de Defensa, a lo que se añade el Equipo de Grandes Catástrofes de la Guardia Civil.

Se sabe que en el tren Iryo que viajaban 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras el AVE llevaba 397, y el choque hizo que varios vagones cayeran por un barranco.

El ministro de Transportes, Oscar Puente, se personó en la estación de Atocha en Madrid, desde donde se monitorizan los sistemas de señalización y toda la información de lo que provocó el accidente.

En tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, que como todo el Gobierno suspendió toda su agenda institucional ante la gravedad del siniestro, ocurrido entre Mora y Urda (Toledo), comentó a la cadena radial SER, que «las imágenes delatan que ha sido un impacto importante y, por tanto, una tragedia (…)”.

La doctora García adelantó que ya estableció contacto con los gobiernos de Madrid y Castilla-La Mancha, y sus respectivos consejeros de Sanidad, para poner a su disposición todos los recursos necesarios disponibles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversó con el rey Felipe VI, momentos después de que ambas personalidades suspendieron sus respectivas agendas del día, al tiempo que manifestaron pesar y condolencias por lo ocurrido.

Al rato, Sánchez se desplazó al lugar del accidente ferroviario en la provincia de Toledo (a unos 100 kilómetros de Madrid), para conocer in situ el panorama de los sucesos.

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