Banreservas financia con más de RD$200 millones apartamentos en Las Acacias II

La entidad ofrece una tasa de interés del 8 % anual, fija durante siete años, para facilitar la adquisición de viviendas en el proyecto entregado por el presidente Luis Abinader.

Santo Domingo Este.– El Banco de Reservas otorgó financiamientos superiores a los RD$200 millones para la adquisición de apartamentos en el residencial Paraíso Oriental (Las Acacias II), cuya segunda etapa fue entregada este sábado por el presidente de la República, Luis Abinader, beneficiando a 97 familias dominicanas.

Los préstamos cuentan con una tasa de interés anual del 8 %, fija durante siete años, como parte de las facilidades que ofrece la institución financiera para respaldar el acceso a viviendas propias y contribuir a la reducción del déficit habitacional del país.

Durante el acto, Miguel Ramos, en representación de Banreservas y de su presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, destacó el compromiso de la entidad con la política habitacional que impulsa el Gobierno y su respaldo a las familias que aspiran a disponer de un hogar digno.

“El Banco de Reservas es el aliado fundamental de la política habitacional del presidente; una política que ataca el déficit de viviendas en nuestro país, y lo hace llegando a los sectores más necesitados”, expresó Ramos.

El ejecutivo bancario manifestó que la participación de Banreservas en proyectos de esta naturaleza permite acercar las oportunidades de financiamiento a los dominicanos y contribuir a que más familias puedan alcanzar la estabilidad y seguridad que representa disponer de una vivienda propia.

“Cada acto de entrega de viviendas reafirma el compromiso de seguir contribuyendo a que más familias puedan disponer de un techo propio”, afirmó, al destacar que el acceso a una vivienda constituye una aspiración legítima de todos los dominicanos.

Ramos resaltó, además, la importancia de la colaboración entre el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Banreservas y el sector privado para desarrollar iniciativas habitacionales que favorezcan a las familias trabajadoras y contribuyan a mejorar su calidad de vida.

En ese sentido, señaló que los apartamentos entregados representan nuevas oportunidades para que sus adquirentes construyan un futuro junto a sus seres queridos, al tiempo que reconoció el esfuerzo de quienes han trabajado para hacer realidad este proyecto.

El representante de Banreservas expresó su satisfacción por acompañar a las familias beneficiarias en un momento significativo de sus vidas y recordó que las viviendas “no solo son paredes y techos, sino espacios llenos de vida, calor humano y amor”.

Sobre el proyecto

El residencial Paraíso Oriental (Las Acacias II), desarrollado por Constructora DERCO, contempla en esta segunda etapa la entrega de 97 apartamentos, como parte de las iniciativas orientadas a ampliar la oferta habitacional en Santo Domingo Este.

La entrega fue encabezada por el presidente Luis Abinader, con la participación del ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez; autoridades provinciales y municipales; representantes del sector construcción y ejecutivos de Banreservas.

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