Cámara de Comercio Dominicana en Florida celebra su primer año de impacto y crecimiento

ORLANDO, Florida.—La Cámara de Comercio Dominicana en la Florida (DCCF por sus siglas en inglés) celebró este fin de semana su primer aniversario con una gala en el Crowne Plaza Orlando Downtown, que congregó a destacadas personalidades de los ámbitos gubernamental, diplomático, empresarial, cultural y comunitario.

La celebración constituyó un espacio de encuentro para reconocer los avances alcanzados durante el primer año de la institución, fortalecer las relaciones comerciales y reafirmar su compromiso con el emprendimiento y la creación de oportunidades de crecimiento para la comunidad empresarial dominicana en Florida.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el discurso de José Enrique Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio Dominicana en Florida, quien destacó los logros alcanzados durante el primer año de gestión y abordó los desafíos y las oportunidades que se presentan para el futuro de la institución.

Durante su intervención, resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos empresariales, promover la colaboración entre emprendedores y consolidar a la Cámara como una plataforma de apoyo para el desarrollo económico y comercial de la comunidad dominicana en Florida.

Su mensaje puso de relieve el valor de la unidad, el liderazgo y el trabajo conjunto como pilares para ampliar las alianzas estratégicas, generar nuevas oportunidades y fortalecer la presencia del empresariado dominicano en el estado.

El acto protocolar comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de Estados Unidos y de la República Dominicana, himno dominicano el cual estuvo a cargo del cantante Deivi Social. Posteriormente, el pastor John Montalbán elevó una oración por la prosperidad de la institución, sus directivos, los empresarios y los proyectos que desarrollará en beneficio de la comunidad.

La gala también estuvo marcada por la recepción de cartas de felicitación de autoridades estadounidenses, como reconocimiento al trabajo de la institución y a su contribución al fortalecimiento empresarial de la comunidad dominicana.

El congresista federal Darren Soto entregó personalmente una carta de felicitación, recibida por la junta directiva de la Cámara. Por su parte, el senador Rick Scott envió una comunicación que fue entregada por la líder comunitaria Cecilia González.

Asimismo, el jefe de la Policía de Kissimmee, Charles Broadway, hizo llegar una carta de felicitación a la institución.

Estos reconocimientos representaron un respaldo al trabajo que desarrolla la Cámara para promover el crecimiento empresarial, fortalecer las relaciones institucionales y contribuir a la integración de la comunidad dominicana en Florida.

La junta directiva de la Cámara de Comercio Dominicana en la Florida está integrada por José Enrique Rodríguez, presidente; Norma Francis Tactuk-Frías, vicepresidenta; Zoila Marte, secretaria; Jen Frías, Directora de Membresias; Ingrid Tejeda, Directora de Eventos; Samuel Ramírez, Director de Marketing; y Gheidy de la Cruz, directora de Comunicaciones.

Maileny Valenzuela Rodríguez figura como fundadora de la institución.

La celebración también sirvió para agradecer el respaldo de los miembros, patrocinadores, colaboradores y aliados que han acompañado a la organización durante su primer año de gestión.

Como parte del programa, la Cámara entregó reconocimientos especiales a empresas y personalidades cuya trayectoria y contribuciones representan un ejemplo de emprendimiento, compromiso y preservación de la cultura.

Entre los homenajeados figuraron el restaurante Perico Ripiao, distinguido con el “Premio Empresa del Año»; Dulces Momento, reconocido en la categoría de “Pequeña Empresa” y la líder comunitaria Iluminada Aponte, presidenta de la organización Alianza Dominicana, por su aporte cultural.

La entrega de estas distinciones destacó el valor del esfuerzo empresarial y la contribución de los líderes comunitarios al desarrollo de la sociedad.

Entre las personalidades presentes se destacaron el cónsul dominicano en Orlando, Antonio Rosario Pimentel; la senadora estatal Linda Stewart; la jueza Gisela Laurent; Jackie Barboza, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y de Negocios (HAPBWA); Ingrid Zapata, presidenta de la Casa de la Dominicanidad y la locutora e influencer Jenny Castillo, entre otros.

También asistieron empresarios, representantes institucionales y líderes de diversas organizaciones comunitarias, quienes compartieron este encuentro dedicado al crecimiento empresarial y al fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad dominicana y las instituciones de Florida.

La velada incluyó una presentación especial de folclore dominicano encabezada por Kelvin Gil, fundador de las empresas Allstars y director del programa Ballet Folclórico Dominicano en la Florida, cuya labor está vinculada a la promoción y difusión de las tradiciones dominicanas.

El programa artístico contó además con la participación del grupo Jade Latin Music, que aportó música y entretenimiento a la celebración.

Otro de los momentos destacados fue la realización de una subasta benéfica pro fondos de la Cámara, que contó con la colaboración del artista plástico dominicano Julsan Art, quien puso su talento y su obra al servicio de esta iniciativa solidaria.

El brindis oficial estuvo a cargo de Norma Francis Tactuk-Frías, vicepresidenta de la Cámara de Comercio Dominicana en la Florida y los maestros de ceremonias fueron los comunicadores Edwin Díaz González, de Univision y Matty Frías de Latinas Trending Radio Show, La Mega Orlando.

Con esta celebración, la Dominican Chamber of Commerce of Florida conmemoró su primer año de gestión y proyectó una nueva etapa de crecimiento, unidad y compromiso con el desarrollo económico de la comunidad dominicana en Estados Unidos.

Por Gheidy de la Cruz

Visited 1 times, 1 visit(s) today