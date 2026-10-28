Estrellas defienden hoy primer lugar frente a Licey

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas defenderán el primer lugar que ocupan en el actual torneo de béisbol profesional, cuando esta noche (7:30 p.m.) se midan a los Tigres del Licey, en el Estadio Qusiqueya Juan Marichal.

El equipo de la enseña verde tendrá como lanzador abridor a Esmil Rogers, en el intento por mantenerse en la cima del certamen, el cual encabezan con récord de 5-2, seguido por el Licey (5-3).

Una victoria de las Estrellas marcaría su cuarta en forma seguida y aumentaría su ventaja sobre los Tigres a un juego y medio. En la serie particular dominan al Licey 1-0.

Rogers (0-0) tendrá su segunda apertura de la temporada. Su primera fue el miércoles pasado, cuando lanzó 1.0 entrada en blanco, frente a las Águilas Cibaeñas, en un partido en el Estadio Cibao, el cual fue suspendido entonces por lluvia y luego fue pospuesta su continuación, en su fecha de reasignación, por la misma razón, el lunes pasado.

En sus últimos dos juegos, la tropa que dirige Héctor Borg se anotó sendas victorias con marcador de 12-11, en el Estadio Tetelo Vargas, el sábado pasado; y 12-6, en el Estadio Julián Javier, el domingo pasado, en el partido más reciente del club.

La ofensiva de las Estrellas encabeza el circuito en promedios de bateo (.317); de embasarse (.397); y de slugging (.481); al tiempo que comanda en OPS (.878); carreras anotadas (58); y carreras empujadas (53).

Sus lanzadores son segundos en promedio de carreras limpias permitidas (3.92) por cada 9.0 entradas lanzadas y en WHIP (1.37), precisamente detrás de los serpentineros del Licey, en ambos encasillados.

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