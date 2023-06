AQUÍ NO HAY PARTIDOS POLITICOS

Aquí no hay partidos políticos por la sencilla razón que desde la muerte de Trujillo solamente nos han gobernados los partidos de Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Porque en el primer gobierno de Leonel el mismo se encargo de destruir el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y ya para su segundo mandato destruyo y desapareció el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), creado por Juan Bosch, ya que este PLD, que existe no es el mismo fundado por Juan Bosch, ni tiene sus ideales, ni sus principios; porque el nuevo PLD está muy lejos de lo que practicaba y pensaba su líder fundador.

Ahora bien, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene su triunfo asegurado, ya que, la llamada Fuerza del Pueblo (FP) eso no es partido, ni existe como tal, porque este no es más que un aliado del PRM y busca que el mismo se mantenga en el poder, porque lo deja muy claro, porque ellos la (FP) fueron sus aliados y nadie abandona un barco al menos que este se esté hundiendo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) está y se mantiene a flote navegando a toda vela.

Pues esto deja bien claro que el PRM no tiene ninguna oposición política que le impida a este mantenerse en el poder, porque el PLD no significa ninguna fuerza opositora porque el mismo se desligo de los principios para el cual este fue creado, hoy entregado como una damisela a los brazos de una oligarquía burguesa empresarial y de la elite dominante negando y pisoteando a una lucha histórica de sacrifico de este pueblo que luchaba para lograr los cambios sociales basado en los principios ideológicos de ese partido los cuales han sido traicionados y el sacrificio de este fue en vano.

Pues no creo que hoy tengan un apoyo electoral en las urnas que lo regresen de nuevo al poder, sin lugar a dudas, que estos han sido los grandes traidores ya que los mismos han defraudado a su pueblo y no hacen nada para enfrentar este sistema político gobernante, pues se han convertido en una entelequia negadora de los destinos de esta nación, porque ellos también son más de lo mismo. Por eso digo que aquí no hay partidos políticos.