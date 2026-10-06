Amnistía Internacional Madrid exige frente a la Embajada de República Dominicana el fin de las políticas migratorias racistas y las deportaciones colectivas

Madrid, 2 de octubre de 2026. Amnistía Internacional Madrid se ha concentrado frente a la Embajada de República Dominicana en Madrid para exigir al Gobierno del presidente Luis Abinader que pusiera fin a las políticas migratorias discriminatorias, las expulsiones colectivas y la discriminación racial contra las personas de origen haitiano y afrodescendiente.

La acción reclama también el respeto de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, muchas de las cuales llevan décadas viviendo en el país y continúan sufriendo las consecuencias de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano, que dejó a miles de personas sin nacionalidad dominicana.

Amnistía Internacional denuncia que las políticas migratorias racistas y el racismo estructural siguen afectando a personas migrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Pese a la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Haití, las personas que migran a República Dominicana se enfrentan a perfiles raciales, expulsiones colectivas y obstáculos para ejercer sus derechos.

Barreras de acceso a la salud y los servicios sociales

La organización alerta sobre el aumento de las barreras para acceder a servicios sociales que afectan a personas indocumentadas, incluidas personas migrantes y personas dominicanas a las que se ha privado de su nacionalidad.

También denuncia un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio, una medida que puede poner en riesgo el acceso a la salud, especialmente para mujeres embarazadas y recién nacidos. Amnistía Internacional reclama que todas las personas puedan acceder a la atención sanitaria sin discriminación por su origen o situación administrativa.

La organización señala, además, la estigmatización y el silenciamiento de quienes defienden la justicia racial y los derechos de las personas migrantes, e instó al Gobierno dominicano a proteger a quienes denuncian estos abusos.

Roudy Joseph, activista haitiano antirracista, destacó durante la concentración la importancia de denunciar esta situación también desde España:

“Denunciamos la violencia racista y la discriminación racial que sufren estas comunidades, así como el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y las expulsiones colectivas. Amnistía Internacional ha documentado deportaciones colectivas de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana sin una evaluación individualizada ni las debidas garantías procesales, prácticas que vulneran los derechos humanos y las obligaciones internacionales de República Dominicana.”

“El presidente dominicano, Luis Abinader lleva una campaña de deportaciones masivas hacia Haití, además de realizar detenciones en los hospitales para deportar a mujeres recién paridas junto con sus bebés, menores de edad y otras personas en situación de vulnerabilidad. Debemos denunciar a viva voz y rechazar ese proyecto del gobierno dominicano”.

La concentración contó además, con la intervención de Jeannette Tineo Durán activista dominicana antirracista y Charo García González, presidenta de Amnistía Internacional Madrid.

Entrega de firmas a la Embajada

Como parte de la acción, se entregó a la Embajada las firmas recogidas a través de la campaña de Amnistía Internacional dirigida al presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

La campaña pide al Gobierno dominicano:

Poner fin a las expulsiones colectivas y a la discriminación racial.

Garantizar el acceso a la salud sin discriminación.

Respetar y proteger a quienes defienden la justicia racial y los derechos de las personas migrantes.

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