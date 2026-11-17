Las Estrellas Orientales derrotaron 3-2 a las Águilas Cibaeñas en un partido que finalmente pudo completarse este lunes, después de tres suspensiones desde el 21 de octubre, y cuyo desenlace se decidió por la producción ofensiva de los verdes en el quinto episodio.

El encuentro se había interrumpido por lluvia antes del cierre de la segunda entrada, con el marcador 0-0. Al reanudarse, Luis Moreno sustituyó a Esmil Rogers (quien ya no está con el equipo) en el montículo de los orientales, mientras Carl Edwards Jr. continuó lanzando por los cibaeños.

Las Estrellas tienen marca de 3-2 en partidos decididos por una carrera esta temporada y con su victoria saltan al tercer lugar de la tabla al ponerse en .500 (12-12) a cuatro del primer lugar, que ocupan los Leones del Escogido y a dos del segundo que poseen los Tigres del Licey, mientras las Águilas (9-14) se mantienen en quinto lugar.

Los verdes están medio juego sobre los Gigantes del Cibao (11-12).

La ofensiva oriental rompió el empate en el quinto. Euribiel Ángeles conectó un triple con un out y Harold Ramírez recibió boleto. Raimel Tapia impulsó la primera carrera con un sencillo, Óscar González agregó otra mediante un doble y Josh Lester produjo la tercera con un imparable frente al relevista Raúl Brito.

Las Águilas descontaron en el sexto ante Moreno, después de un doble de Jorge Bonifacio y un cuadrangular de dos carreras de Yeison Morrobel, que redujo la diferencia a 3-2.

Los cibaeños tuvieron su mayor oportunidad de igualar o tomar la delantera en el séptimo, cuando llenaron las bases sin outs frente a Jhan Maríñez. Sin embargo, Felipe de la Cruz entró al relevo y ponchó sucesivamente a Willy Vásquez, Mason McCoy y J.C. Escarra para preservar la ventaja.

Moreno (1-0) obtuvo la victoria con cuatro entradas y un tercio de cuatro imparables, dos carreras, un boleto y cuatro ponches. Edwards Jr. (0-1) cargó con la derrota tras permitir seis hits y tres anotaciones en cuatro episodios y un tercio. Patrick Weigel consiguió su primer salvamento.

Las Estrellas desperdiciaron una oportunidad en el segundo episodio, cuando llenaron las bases con dos outs, pero Aaron Schunk se ponchó para cerrar la entrada. También dejaron corredores en las esquinas en el cuarto.

Las Águilas volvieron a amenazar en el noveno, cuando colocaron corredores en primera y segunda con dos outs, tras un sencillo de Webster Rivas y un boleto a Alberto Rodríguez. Sin embargo, Weigel dominó a Mason McCoy con un elevado al jardín central para preservar la victoria de las Estrellas.

Por las Estrellas, González bateó de 4-3, con un doble y una remolcada; Lester, de 4-2, con una impulsada, y Tapia, de 4-1, con una anotada y una producida.

Por las Águilas, Morrobel terminó de 2-1, con jonrón y dos remolcadas; Bonifacio, de 3-2, con doble y una anotada; Luis Liberato, de 4-2, y Webster Rivas, de 4-2.

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