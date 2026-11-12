Humano Seguros reconoce iniciativas que promueven la seguridad vial en República Dominicana

La primera edición de los premios recibió más de 400 postulaciones y distinguió aportes en las categorías de Periodismo, Divulgación, Investigación e Innovación.

Santo Domingo, República Dominicana. – Humano Seguros celebró la primera edición de los Premios Humano Seguros de Seguridad Vial, una iniciativa orientada a reconocer proyectos que contribuyan a generar conciencia, impulsar buenas prácticas y fomentar soluciones frente a los desafíos de la seguridad vial en República Dominicana.

La ceremonia, realizada el jueves 5 de noviembre en el hotel Embassy Suites, culminó un proceso que reunió más de 400 postulaciones en cuatro categorías: Periodismo, Divulgación, Investigación e Innovación. La convocatoria contempló un premio de RD$500,000, para el primer lugar de cada categoría, conforme a sus bases.

“Esta visión forma parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, a través de la cual buscamos ir más allá de nuestra actividad como aseguradora e impulsar iniciativas que generen un impacto positivo en la sociedad dominicana”, expresó Carlos Mitnik, vicepresidente ejecutivo/gerente general de Humano Seguros.

En la categoría de Periodismo, el primer lugar fue otorgado a Massiel de Jesús Acosta con el trabajo “Asfalto letal: El Insostenible Saldo Humano y Económico de la Inseguridad Vial en RD”. La mención de honor correspondió al Grupo SIN con la pieza periodística “Desorden Perpetuo”.

En Divulgación, el primer lugar fue declarado desierto y se concedieron dos menciones honoríficas: a Santo Domingo Motors por “La Camioneta Roja Podcast” y a Auto Haus por el proyecto “Mi Primer Vehículo”.

En Investigación resultó ganadora Yhindira Taveras con el trabajo “Evaluación del Comportamiento de los Peatones ante Factores de Riesgo de Seguridad Vial Usando Realidad Virtual”. En esta categoría, Danibel Rivera Santana recibió la mención de honor por su trabajo “Arquitectura Matemática Inteligente para la Predicción Dinámica del Riesgo Vial Urbano”.

En Innovación, el premio fue otorgado a Jacobo Jesús Mateo Espinal por “SIGEV-COMIPOL – Sistema Inteligente de Gestión Vial: Del Reporte Ciudadano a la Inteligencia Vial Preventiva”.La mención de honor correspondió a Alberto Adames Canario con su propuesta “Sistema Interactivo de Predicción y Visualización de Accidentes Viales en el Distrito Nacional mediante Inteligencia Artificial”.

Los trabajos ganadores y aquellos reconocidos con menciones de honor serán compartidos con las autoridades pertinentes para su evaluación y posible implementación, en el marco del acuerdo suscrito en 2025 con el Intrant y la Alcaldía del Distrito Nacional.

El reconocimiento de estos trabajos pone de relieve la importancia de abordar la seguridad vial desde una perspectiva integral, en la que la información, la educación, la investigación y la innovación desempeñan papeles complementarios.

La primera edición de los Premios Humano Seguros de Seguridad Vial representa un espacio de reconocimiento para quienes desarrollan propuestas vinculadas a uno de los desafíos de interés público del país. Mediante esta iniciativa, Humano Seguros apuesta por visibilizar el trabajo de personas y organizaciones que buscan aportar soluciones y promover una mayor responsabilidad colectiva en las vías.

Sobre Humano Seguros

Empresa de Grupo Humano, líder en el mercado de seguros, siendo la #1 en el segmento salud y la #2 del total del mercado asegurador, enfocada en seguros de consumo con acceso fácil, para individuos y empresas que experimentan el servicio y tienen decisión de compra. Está respaldada por una amplia red de prestadores de servicios del país, importantes reaseguradores internacionales y una oferta integral en seguros de salud local e internacional, vida, autos y patrimoniales.

Pie de foto:

Darío Domínguez, director de Tránsito de la Alcaldía del Distrito Nacional; Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional; Alliet Ortega, rectora interina de INTEC; Carlos Mitnik, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Humano Seguros; Diomares Musa, vicepresidenta de Desarrollo de Mercados, Productos y Canales de Humano Seguros; Aníbal Germoso, CEO de Accidentes RD; y Elías Pablo, vicepresidente de Auto y Patrimoniales.

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