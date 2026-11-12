Presidente de CAESCO participará en programa internacional de la OEA sobre democracia y observación electoral en Washington

Miguel Otáñez formará parte de Electoral Week 2026, una iniciativa que reunirá a especialistas internacionales para abordar los desafíos de la integridad electoral, la inteligencia artificial, la desinformación y el fortalecimiento democrático en las Américas.

Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente del Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO), Miguel Otáñez, participará en la primera edición de Electoral Week 2026, un programa internacional de formación sobre democracia, elecciones y observación electoral que se desarrollará del 16 al 20 de noviembre en Washington, D. C., en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La iniciativa, desarrollada en colaboración con Canadá, contempla cinco jornadas académicas orientadas al análisis de los principales desafíos que enfrentan los sistemas electorales del continente, con especial atención a la integridad de los procesos democráticos, la confianza ciudadana, las transformaciones de la comunicación política y los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías.

El programa reunirá a especialistas, académicos y profesionales vinculados al ámbito electoral, entre ellos la expresidenta de Costa Rica y presidenta del Club de Madrid, Laura Chinchilla; el especialista en comunicación política Mario Riorda; y Gerardo de Icaza, vinculado al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA.

Entre los contenidos previstos figuran las metodologías de observación electoral, los desafíos de las elecciones controvertidas, el papel de las instituciones democráticas y las transformaciones de las campañas políticas a partir del uso de tecnologías, datos e inteligencia artificial.

Uno de los ejes de especial interés será el análisis de la manipulación de la información, la inteligencia artificial generativa y los riesgos de la desinformación para la integridad electoral, asuntos que adquieren creciente relevancia ante las transformaciones del ecosistema digital y sus implicaciones para la confianza pública.

Otáñez destacó que su participación responde al interés de continuar fortaleciendo las capacidades de análisis e investigación de CAESCO en áreas vinculadas con la comunicación democrática, la gobernanza tecnológica y el fortalecimiento institucional.

«La democracia enfrenta desafíos que van mucho más allá de la organización de elecciones. Hoy debemos comprender cómo la inteligencia artificial, la circulación de información y las nuevas dinámicas de comunicación están transformando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Desde CAESCO entendemos que estudiar estos fenómenos es fundamental para contribuir a sociedades más informadas y democráticas», expresó Otáñez.

Como parte de la agenda, Otáñez también estará un seminario académico especial en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins (Johns Hopkins SAIS), donde se abordarán la seguridad electoral, las encuestas y la opinión pública, así como la polarización y el cambio político en las Américas.

Sobre CAESCO

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) tiene como objetivo aportar al debate y a la calidad de la comunicación, además de fomentar las actividades educativas relacionadas a la comunicación y contribuir al fortalecimiento del clima democrático, la libertad de expresión y el desarrollo socioeconómico sostenible.

En CAESCO están conscientes de que la comunicación es un eje transversal en la sociedad y que en la medida en que contribuyen a que las personas y las organizaciones conozcan sobre una diversidad de temas, pueden contribuir a la creación de conciencia y a empoderar para la búsqueda de soluciones.

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