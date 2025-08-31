Alcalde Verón Punta Cana hace aclaración sobre Accidente de La Ceiba

Cortesia de Manuel Espinal Verón–Punta Cana, La Altagracia. – Una tragedia sacudió la noche del sábado a la comunidad de La Ceiba del Salado, donde un grave accidente de tránsito dejó como resultado seis personas fallecidas y al menos 14 heridas, de acuerdo con los informes preliminares de las autoridades competentes.

El lamentable hecho se produjo cuando, presuntamente, un camión recolector de desechos sólidos que circulaba a alta velocidad perdió el control, impactando a varias personas y vehículos que se encontraban en la zona.

El alcalde del distrito municipal Verón–Punta Cana, Ramón “Manolito” Ramírez, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, deseando pronta recuperación a los heridos.

Asimismo, aclaró que el camión involucrado en el accidente no pertenece al ayuntamiento, sino que corresponde a una empresa privada.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido. Nos solidarizamos con cada familia que hoy sufre esta tragedia, y pedimos a Dios fortaleza, salud y larga vida para todos los afectados”, manifestó Ramírez.

El alcalde también destacó que los conductores bajo responsabilidad del cabildo reciben entrenamientos y capacitaciones constantes, además de un estricto seguimiento, a fin de garantizar que circulen de manera adecuada y con apego a las normas de tránsito en cada carretera y sector de la comunidad.