La transformación acelerada de la sociedad dominicana y sus efectos en la familia y la educación

Por José Armando Toribio

Santiago de los Caballeros-La sociedad dominicana ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas, cambios que han impactado la vida cotidiana, las relaciones humanas y la forma en que las personas se desarrollan dentro de su entorno, todo ocurre con una rapidez que generaciones anteriores difícilmente hubieran imaginado.

La dinámica actual exige una constante capacidad de adaptación, las innovaciones tecnológicas, los nuevos modelos de comunicación y las exigencias de un mundo cada vez más competitivo obligan a los individuos a ajustarse continuamente a circunstancias que cambian de manera vertiginosa.

En medio de esta realidad, la familia enfrenta grandes desafíos, pues necesita mantener un marco de referencia que le permita orientar, educar y acompañar a sus hijos e hijas, sin embargo, la incertidumbre y la inestabilidad propias de estos tiempos generan inseguridad, preocupación y temor en muchos hogares.

El historiador Frank Moya Pons ha señalado que, en apenas treinta años, la sociedad dominicana ha vivido una de las transformaciones más rápidas de toda su historia, un proceso tan acelerado que gran parte de la población aún no percibe plenamente la magnitud de los cambios ocurridos en las mentalidades, los valores y las formas de convivencia.

El auge de la tecnología ha traído consigo importantes avances que han facilitado el acceso a la información y el desarrollo de múltiples actividades, pero también ha provocado situaciones que generan preocupación, pues en algunos casos ha debilitado el papel orientador de figuras tradicionales como los maestros y otros referentes fundamentales en la formación de las nuevas generaciones

La crianza de décadas anteriores se desarrollaba en hogares donde predominaban valores, disciplina y una estrecha vinculación familiar, mientras que la educación descansaba en docentes que, aun disponiendo de recursos limitados, ejercían su labor con dedicación, compromiso y vocación de servicio.

Resulta evidente que los recursos destinados a la educación en la actualidad son considerablemente mayores que en el pasado, sin embargo, muchas personas consideran que el incremento de la inversión no siempre se ha traducido en una mejora proporcional de la formación humana y de los resultados educativos.

Una de las diferencias más marcadas entre la sociedad de ayer y la de hoy se encuentra en la tecnología utilizada, antes predominaban los procesos mecánicos y analógicos, mientras que en la actualidad los dispositivos digitales forman parte esencial de la vida diaria, modificando la manera de estudiar, trabajar, informarse y relacionarse con los demás.

Todos estos cambios han ampliado las diferencias entre generaciones y han transformado hábitos de consumo, formas de transporte y métodos de comunicación, configurando una sociedad más moderna y conectada, pero también enfrentada al reto permanente de preservar los valores humanos que fortalecen la convivencia y el desarrollo colectivo.

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