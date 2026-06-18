Cap Cana vibró al ritmo del Jazz Fusión

Cap Cana Ciudad Destino, La Altagracia. En una noche donde la música, la elegancia y el ambiente caribeño se fusionaron a la perfección, Cap Cana recibió a decenas de amantes del jazz y la buena música durante el concierto de la reconocida agrupación dominicana Retro Jazz, que ofreció una extraordinaria presentación en la explanada de la Marina Norte de la Ciudad Destino, en el área de Fishing Lodge.

El evento reunió a residentes, propietarios, y visitantes, quienes disfrutaron de una propuesta musical única que combinó el jazz contemporáneo con los ritmos tradicionales dominicanos, sello distintivo de la agrupación liderada por Pengbian Sang.

Retro Jazz es una agrupación que ha sido altamente reconocida por la sociedad dominicana gracias a sus amplios aportes musicales que ha plasmado en varios volúmenes, y que le hizo merecedor en el 2012 del Mejor Album del Año en el Premio Soberano.

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de un repertorio que incluyó algunas de las interpretaciones más aclamadas de la banda, creando una atmósfera sofisticada y acogedora que invitó tanto a la contemplación musical como a la celebración de la cultura dominicana.

El concierto formó parte de la agenda de experiencias culturales y de entretenimiento que Cap Cana impulsa para enriquecer la vida de su comunidad y ofrecer propuestas diferenciadas.

La combinación de la brisa marina, la impecable organización y la calidad artística de Retro Jazz convirtió la noche en una experiencia memorable para todos los presentes, reafirmando a Cap Cana como un escenario ideal para eventos culturales de alto nivel.

Con iniciativas como esta, Cap Cana continúa fortaleciendo su posicionamiento como una ciudad destino que integra turismo, cultura, gastronomía, entretenimiento y calidad de vida, ofreciendo experiencias únicas que enriquecen la agenda social y cultural de la República Dominicana.

La agrupación Retro Jazz está integrada por la vocalista Laura Rivera, y los músicos Guy Frómera en la batería, Edgar Molina en la percusión, Álvaro Dinzey al piano y Eliezer Paniagua en el Saxo.

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