Aeropuerto de Punta Cana es reconocido por su contribución al fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria a nivel global

Punta Cana, República Dominicana. – El Aeropuerto de Punta Cana fue distinguido con el APEX Partner Award por Airports Council International (ACI) World, en reconocimiento a su contribución y colaboración con el Airport Excellence Program (APEX), iniciativa que promueve el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre aeropuertos para fortalecer la seguridad y la excelencia operacional de la industria aeroportuaria.

La distinción fue entregada durante la ACI-LAC/World Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA) 2026, celebrada en Lima, Perú, en el marco de la conmemoración de los 15 años de APEX. El programa reúne a profesionales y especialistas de distintos aeropuertos para realizar evaluaciones entre pares, compartir experiencias e identificar oportunidades de fortalecimiento, tomando como referencia los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las regulaciones internacionales y las buenas prácticas de la industria. En este contexto, el reconocimiento destaca los aportes y la colaboración de los aeropuertos que participan en el desarrollo de esta iniciativa internacional.

El reconocimiento fue recibido en Lima por Alberto Smith, director de Landside del Aeropuerto de Punta Cana, quien representó al aeropuerto durante la ceremonia. Esta distinción reafirma la participación del Aeropuerto de Punta Cana en la comunidad aeroportuaria internacional y su compromiso con el intercambio de conocimiento, la mejora continua y la excelencia operacional.

Sobre el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ)

Inaugurado en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional del mundo y el de mayor tráfico y conectividad de la República Dominicana y el Caribe, conectando 81 aeropuertos internacionales en 26 países y movilizando alrededor de ocho millones de pasajeros al año.

Cuenta con dos pistas, 41 puertas de embarque, 45 posiciones de estacionamiento de aeronaves y cuatro salones VIP. Asimismo, dispone de un Centro de Reciclaje e Incineración propio, donde se gestiona aproximadamente el 60 % de los residuos generados por su operación.

El aeropuerto ha sido reconocido durante ocho años consecutivos (2015–2023) como el “Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región” en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica, por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Asimismo, cuenta con la certificación Nivel 3 del Programa de Acreditación en Experiencia del Cliente de ACI y con la certificación de 4 estrellas SKYTRAX, organismo internacional que evalúa y clasifica aeropuertos a nivel mundial en función de la calidad del servicio, la eficiencia de los procesos operativos y la experiencia del pasajero. De igual manera, ha alcanzado el Nivel 3 de Huella de Carbono y ha recibido en dos ocasiones la certificación de “Mejores Medidas de Higiene por Región”, otorgada por ACI, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa, la seguridad sanitaria y la experiencia del pasajero. Para obtener más información, visite https://www.puntacanainternationalairport.com/en

Sobre ACI

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) es la asociación comercial que representa a los aeropuertos del mundo. Es una organización federada compuesta por ACI World, ACI África, ACI Asia-Pacífico y Medio Oriente, ACI Europa, ACI América Latina y el Caribe y ACI Norteamérica.

Al representar los mejores intereses de los aeropuertos durante etapas clave del desarrollo de políticas, ACI contribuye de manera significativa a garantizar un sistema global de transporte aéreo seguro, eficiente y ambientalmente sostenible.

A enero de 2026, ACI cuenta con 811 miembros que operan más de 2,200 aeropuertos en más de 160 países alrededor del mundo.

Para obtener más información, visite https://aci.aero/

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