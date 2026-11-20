AERODOM, parte de la red VINCI Airports, informó este viernes 20 de noviembre que inició los trabajos de rehabilitación y repavimentación de las vías de circulación vehicular ubicadas frente a la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), los cuales tendrán una duración estimada de 21 días.

Constituye un área de gran movilidad de acceso al aeropueeto.

La intervención abarca aproximadamente 6,200 metros cuadrados e incluye el retiro del pavimento existente, reparaciones puntuales, colocación de una nueva capa asfáltica, reparación de juntas y renovación de la señalización horizontal, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad de los usuarios.

Para minimizar las molestias a pasajeros y visitantes, los trabajos se desarrollarán de manera progresiva, en cinco etapas, mediante intervenciones por carriles y áreas delimitadas. Durante este período se implementarán ajustes temporales en la circulación vehicular frente a la terminal, procurando mantener el acceso y facilitar el desplazamiento de los usuarios.

AERODOM recomienda a los pasajeros y visitantes planificar su llegada al aeropuerto con tiempo adicional, conducir con precaución, reducir la velocidad en las zonas intervenidas y seguir las señalizaciones e indicaciones del personal que estará orientando el tránsito.

La empresa agradece la comprensión y colaboración de los usuarios durante la ejecución de estos trabajos, que forman parte de su programa de mantenimiento y mejora continua de la infraestructura aeroportuaria.

Con esta intervención, AERODOM y VINCI Airports reafirman su compromiso de continuar modernizando las instalaciones del AILA y ofreciendo una experiencia cada vez más segura, eficiente y confortable a pasajeros y visitantes.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

Para más información:

Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

Para más información: