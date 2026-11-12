AERODOM continúa expandiendo rutas

Wingo inaugura su ruta directa entre Puerto Plata y Bogotá

• La aerolínea operará dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, y ofrecerá 8,928 asientos durante su primera temporada, hasta el 25 de enero de 2027.

• La nueva ruta amplía las opciones de viaje para los habitantes de Puerto Plata, Santiago de los Caballeros y el Cibao, y facilita la llegada de turistas colombianos al norte dominicano.

Yolanda Taia

La aeolínea Wingo inauguró su nueva ruta directa entre Puerto Plata y Bogotá, una conexión que une el norte de República Dominicana con la capital colombiana y abre nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y los negocios entre ambos países.

Con esta ruta AERODOM conitúan apoyando la expansión de ruras aéreas con la República Dominicana.

El acto inaugural se realizó en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, con la participación de autoridades locales y aeroportuarias.

La conexión contará con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, y una oferta de 8,928 asientos en ambos sentidos durante su primera temporada, que se extenderá hasta el 25 de enero de 2027.

Los habitantes de Puerto Plata, Santiago de los Caballeros y otras localidades del Cibao tendrán así una nueva alternativa para viajar sin escalas a Bogotá durante las vacaciones de fin de año y el inicio de 2027.

“Estamos felices de aterrizar en Puerto Plata y abrir la única ruta directa entre Colombia y el norte de República Dominicana.

Nos emociona pensar en todo lo que puede comenzar con este vuelo: unas vacaciones soñadas, un reencuentro o una nueva oportunidad de negocio.

Eso es lo que hacemos en Wingo: acercamos países, abrimos oportunidades para el turismo y los negocios y expandimos las fronteras de nuestros viajeros”, expresó Olga Trujillo, Gerente Comercial del canal indirecto y vacacional.

Por su parte, Luis José López, director de Comunicaciones de AERODOM, destacó la importancia de esta nueva conexión para el desarrollo de la región norte del país.

“La incorporación de esta nueva ruta directa entre Puerto Plata y Bogotá fortalece la conectividad aérea de la región norte y abre nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y los negocios.

Desde AERODOM, junto a VINCI Airports, continuamos trabajando para impulsar conexiones que contribuyan al desarrollo de la República Dominicana y amplíen las opciones de viaje para nuestros pasajeros”, expresó el vocero de AERODOM.

Una nueva alternativa para descubrir Bogotá y Colombia

La capital colombiana ofrece a los viajeros dominicanos una amplia variedad de experiencias gastronómicas, culturales, comerciales y de entretenimiento, desde recorrer las calles históricas de La Candelaria y visitar sus museos hasta descubrir su reconocida oferta de restaurantes. La conexión también facilitará los viajes de negocios y las visitas a familiares y amigos.

En sentido contrario, la nueva ruta permitirá que más colombianos descubran las playas, la naturaleza, la historia y las experiencias de aventura de Puerto Plata, así como la oferta cultural, gastronómica y empresarial de Santiago de los Caballeros y otras localidades del norte dominicano.

Cuatro rutas entre República Dominicana y Colombia

Wingo está presente en República Dominicana desde diciembre de 2016, cuando inició sus operaciones entre Punta Cana y Bogotá. Con la incorporación de Puerto Plata–Bogotá, la aerolínea alcanza cuatro rutas directas entre ambos países, junto con sus conexiones Punta Cana–Bogotá, Punta Cana–Medellín y Santo Domingo–Medellín.

Esta red amplía las alternativas de viaje para los dominicanos que desean visitar Colombia y facilita que más turistas colombianos conozcan los diferentes destinos que ofrece República Dominicana.

Los boletos están disponibles en wingo.com , donde los viajeros pueden consultar fechas, tarifas y servicios para personalizar su viaje de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

Sobre Wingo

Wingo es una aerolínea de bajo costo colombiana, filial de Copa Holdings, que inició operaciones en 2016. Actualmente, conecta 11 países a través de 37 rutas (13 domésticas y 24 internacionales) para ser cómplices en las escapadas de sus viajeros, con precios bajos y una experiencia empática y confiable. Su flota está compuesta por 10 aviones Boeing 737-800 Next Generation con 186 sillas en cabina única. Wingo opera con foco en puntualidad, seguridad y experiencia para que cada viaje inicie bien desde la compra.

Visited 1 times, 1 visit(s) today