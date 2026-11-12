Adán Peguero proyecta victoria de Carolina Mejía con más del 70 % en Santo Domingo Este

Santo Domingo Este. – El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Adán Peguero, afirmó que Carolina Mejía obtendrá más del 70 % de los votos en la convención interna de esa organización en Santo Domingo Este y alrededor del 60 % a nivel nacional, consolidándose como la principal opción para asumir la candidatura presidencial del partido de cara a las elecciones de 2028.

Peguero, quien ha mantenido una activa presencia en la dinámica política municipal y cuenta con trayectoria de dirección y articulación dentro del PRM, sustentó su pronóstico en el crecimiento que, según explicó, experimenta el proyecto de Mejía y en el respaldo que ha logrado concitar entre dirigentes, legisladores, regidores y presidentes de estructuras zonales y territoriales.

El dirigente destacó particularmente el apoyo proveniente de las tres circunscripciones de Santo Domingo Este, considerado el municipio de mayor población del país, donde aseguró que la candidatura de Mejía ha logrado una importante expansión y consolidación política.

«Las encuestas son una radiografía del momento, pero la cantidad de dirigentes de las principales zonas de las tres circunscripciones que están respaldando este proyecto ofrece una señal contundente de la fortaleza que está alcanzando», expresó.

A su juicio, el posicionamiento de Carolina Mejía responde a un proceso de crecimiento político que ha motivado a numerosos dirigentes y militantes a sumarse a su propuesta, fortaleciendo sus posibilidades de obtener una victoria ampliamente mayoritaria en la contienda interna.

Peguero adelantó que en los próximos días se llevará a cabo un masivo acto de respaldo a Carolina Mejía en Santo Domingo Este, que reunirá a dirigentes, representantes electos, presidentes zonales y cientos de simpatizantes del PRM, como demostración de la fortaleza, cohesión y crecimiento que, según afirmó, ha alcanzado el proyecto presidencial en el municipio.

Defiende su gestión al frente del Inposdom

En otro orden, Peguero defendió el acuerdo comercial suscrito durante su gestión como director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) con una empresa privada de logística, al afirmar que su cancelación habría impedido al Estado percibir más de RD$1,500 millones.

Sostuvo que el convenio representaba una oportunidad económica para la institución, debido al volumen de paquetes que movilizaba la compañía y a la participación del correo estatal en la distribución de última milla.

Asimismo, rechazó los cuestionamientos que rodearon el acuerdo, atribuyó la controversia a intereses afectados y aseguró que el conflicto judicial concluyó mediante un entendimiento entre las partes, sin que se realizaran pagos, según su versión.

Con estas declaraciones, Peguero reafirma su presencia en el debate político nacional y municipal, al tiempo que coloca su liderazgo territorial en Santo Domingo Este al servicio de una candidatura que, según sus proyecciones, cuenta con condiciones favorables para imponerse en la próxima convención del PRM

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