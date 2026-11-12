Valdez Albizu resalta a la misión del Artículo IV del FMI que la economía se expandió mejor de lo previsto en 2026

El gobernador indicó que los pronósticos apuntan al retorno de la inflación interanual al rango objetivo de 4 % ± 1 % en el cuarto trimestre

Santo Domingo. República Dominicana. –El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió a la delegación de la misión del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Michael Perks, con el objetivo de realizar una exposición analítica de la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas.

Valdez Albizu resaltó durante el encuentro que “a pesar del complejo entorno internacional, la economía dominicana ha mantenido un desempeño mejor al previsto, con una expansión de 5.6 % en el mes de septiembre, acumulando 4.6 % en el periodo enero-septiembre de 2026.”, señalando que “hacia adelante, se prevé que el impulso de la inversión y la resiliencia del sector externo contribuirán a un crecimiento en torno a 4.5 % al término de 2026, uno de los más altos de la región”

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En cuanto al crecimiento del mes de septiembre, el gobernador precisó que “dentro de los sectores que contribuyeron a la expansión de la economía se destacan la construcción (18 %), explotación de minas y canteras (17.9 %), servicios financieros (6.9 %), entre otros”. Valdez Albizu consideró ante los funcionarios del FMI que “el dinamismo de las actividades generadoras de divisas, de las cuales se esperan unos US$50,700.0 millones para el cierre del presente año, ha contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso en torno a 4.0 % a la fecha.

Asimismo, anticipó a la misión que “para final del 2026, se prevé que el sector externo mantenga un buen desempeño, con un déficit de cuenta corriente proyectado en torno a 1.0 % del producto interno bruto (PIB), que sería financiado casi cuatro veces por una inversión extranjera directa de alrededor de US$5,349.0 millones”. De igual forma, agregó que se esperan remesas por unos US$12,600.0 millones e ingresos por turismo por unos US$12,200.0 millones.

El gobernador indicó sobre la inflación que “ante los mayores precios internacionales del petróleo y sus derivados, se ha ubicado transitoriamente por encima del rango meta. No obstante, luego de alcanzar 5.67 % en junio, la inflación se ha moderado hasta 5.14 % interanual en octubre de 2026. Es importante señalar que la inflación subyacente se ha mantenido dentro del rango meta y se ha reducido desde 4.96 % en junio a 4.54 % en octubre”.

Igualmente, precisó que, evaluando los modelos de pronósticos, “la inflación interanual retornaría al rango objetivo de 4 % ± 1 % durante el cuarto trimestre del año, en un contexto de expectativas de inflación ancladas a la meta.

En otro tenor, Valdez Albizu expresó que “el crédito al sector privado en moneda nacional mostró un crecimiento interanual de alrededor de 7.6 % al cierre del mes”. Destacó, además, que “el sistema financiero se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad, con el índice de solvencia ubicado en 18.97 % a junio, superior al mínimo regulatorio de 10 %, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 23.11 % y la rentabilidad sobre los activos (ROA) en 2.90 %”.

De su lado el jefe de la misión del FMI, Michael Perks, señaló en su intervención que “es admirable el comportamiento de la economía dominicana y saludó la reciente mejora en la calificación crediticia soberana por parte de Fitch Ratings, elevando a la República Dominicana de BB- a BB con perspectiva estable, en reconocimiento de la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos, el esquema de metas de inflación, el clima de estabilidad y su capacidad de respuesta frente a los desafíos internacionales durante los últimos 20 años.

Felicitó al país por la mayor flexibilidad cambiaria, que ha contribuido a absorber los choques externos y ofrecieron su cooperación para seguir fortaleciendo la economía dominicana para enfrentar los riesgos geopolíticos y de commodities con mayor resiliencia y proactividad.

Asimismo, Perks ponderó positivamente el incremento reciente de 25 puntos básicos de la tasa de política monetaria por parte del BCRD de manera precautoria, debido a las amenazas inflacionarias y a los posibles efectos de segunda vuelta.

Concluyó su intervención reafirmando la total disposición del FMI de continuar la colaboración con el país para el asesoramiento y la implementación de políticas económicas y financieras.

La misión del FMI se completó con los señores Nathaniel Arnold, economista senior; Rasool Zandvakil, economista senior; Ilya Stepanov, economista; y Gerardo Peraza, representante residente del FMI en Centroamérica.

Acompañaron al gobernador, el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; el representante dominicano ante el FMI, Frank Fuentes; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el subgerente de Programación Monetaria, Joel González; el subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Ramón González; el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez; la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; la directora del departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Elina Rosario; el director del departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; y el director de Tesorería, José Perdomo.

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