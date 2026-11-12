Aaron Schunk impulsa tres, Estrellas ganan 8-6 y siguen invencibles ante Gigantes

Santo Domingo. Aaron Schunk remolcó tres carreras, incluida la que dio ventaja definitiva en el quinto episodio, y las Estrellas Orientales derrotaron 8-6 a los Gigantes del Cibao, para mantener su dominio en la serie particular entre ambos conjuntos tras el triunfo en propia casa la noche de este miércoles en el Estadio Tetelo Vargas.

Las Estrellas, que no han perdido frente a los Gigantes esta temporada en cinco partidos, pudieron conseguir una ventaja más amplia en el quinto, cuando fabricaron dos anotaciones, pero dejaron corredores en tercera y segunda sin out, después de un error en tiro del lanzador Joel César, quien finalmente completó el cero sin permitir más daño.

Los orientales llegaron a ese episodio con el marcador igualado 6-6, luego de un intercambio de carreras durante las primeras tres entradas.

Edgar Quero abrió el quinto con doble frente a Bryan Rodríguez y Josh Lester recibió boleto de Luis Velásquez. Óscar González conectó otro doble para remolcar a Quero y colocar a las Estrellas delante 7-6, mientras Lester avanzaba a tercera.

Schunk siguió con sencillo al jardín central que llevó al plato a Lester para ampliar la diferencia a 8-6. Sin embargo, la ofensiva oriental no pudo aprovechar la oportunidad de aumentar la ventaja.

Los Gigantes habían tomado el control 2-0 en el primer episodio frente a Esmil Rogers, mediante sencillo remolcador de Nomar Mazara y elevado de sacrificio de Marcell Ozuna.

Las Estrellas igualaron en el cierre con doble productor de Marco Luciano y un rodado de Edgar Quero que permitió anotar a Euribiel Ángeles.

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Los cibaeños recuperaron la ventaja 3-2 en el segundo, cuando Pascanel Ferreras anotó por sencillo de Carlos Jorge, pero los orientales respondieron con dos carreras, favorecidos por errores defensivos de Jack Pineda, para colocarse delante 4-3.

En el tercero, Agustín Ramírez disparó su tercer cuadrangular de la temporada, con dos corredores en circulación, frente a Rogers, para devolver la ventaja 6-4 a los Gigantes.

Sin embargo, las Estrellas volvieron a empatar en el cierre de esa entrada con doble de Schunk, que remolcó a Lester y González.

El relevo oriental fue determinante después de la salida de Rogers, quien permitió seis carreras, cinco limpias, en dos entradas y un tercio. Los siete relevistas que le siguieron limitaron a los Gigantes a dos imparables y ninguna anotación durante seis episodios y dos tercios.

Gregory Santos (2-0) obtuvo la victoria con un quinto en blanco de un hit y un ponche. Luis Velásquez (0-1) cargó con la derrota al permitir dos carreras y tres imparables sin retirar a ningún bateador en el quinto de la suerte para los verdes. Luis García consiguió su tercer salvamento.

Las Estrellas conectaron 12 imparables y los Gigantes ocho, en un encuentro en el que ambos conjuntos utilizaron siete y ocho lanzadores, respectivamente.

Por los Gigantes, Agustín Ramírez terminó de 4-2, con cuadrangular, una anotada y tres impulsadas; Nomar Mazara, de 4-2, con una anotada y una remolcada; Carlos Jorge, de 3-2, con una anotada, y Pascanel Ferreras, de 3-1, con una anotada.

Schunk encabezó la ofensiva oriental al batear de 4-3, con dos dobles y tres remolcadas; Óscar González, de 4-2, con doble, una anotada y una impulsada; Euribiel Ángeles, de 5-2, con una anotada; Josh Lester, de 2-1, con dos anotadas, y Marco Luciano, de 4-1, con doble y una remolcada.

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