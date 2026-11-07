Betty Gerónimo: «La inspiración que me llevó a ser alcaldesa fue la fuerza con que Carolina trabajaba»

Santo Domingo, RD. – Durante su participación el en podcast Juventud Carolina 28, la dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y actual alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, reveló que su homóloga y aspirante a la presidencia de la República, Carolina Mejía, le ha servido de motivación en la política, para lograr alcanzar algunas de sus metas.

Betty calificó a Carolina como «una mujer de valores, de familia, una mujer que cree en la gente, que se acerca y conecta con ellos…»

Asimismo, destacó de Carolina ser una persona que le da oportunidad a la juventud, afirmando además, que la actual alcaldesa del Distrito Nacional se convertirá en la próxima presidenta de la República.

«Yo soy una que tuve que romper muchas barreras para llegar primero a diputada como mujer, y después, la inspiración que me llevó a ser alcaldesa fue la fuerza con la que Carolina trabajaba», puntualizó la alcaldesa de Santo Domingo Norte.

Gerónimo resaltó la confianza que tiene en Mejía y el compromiso que ha asumido en torno a sus aspiraciones presidenciales, a tal nivel, que el hijo de la alcaldesa de SDN estuvo presente junto a su madre, quien afirmó «cree en Carolina y es el primer fan de su próxima presidenta».

Otro de los acompañantes lo fue Pedro Montero, coordinador de la juventud en Santo Domingo Norte, quien recordó que al conocer a Betty ella le dijo: «la juventud no es estática, la juventud es hacedora», lo que le ha motivado a formar parte no solo del equipo de Gerónimo, sino también, de sumarse a las aspiraciones de Carolina Mejía.

Visited 4 times, 4 visit(s) today