Obispo Castro Marte afirma que la reforma penitenciaria es un compromiso de todos

Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, afirmó que concluir la reforma penitenciaria constituye un desafío y un compromiso de todos los sectores de la sociedad.

El religioso se expresó durante la invocación a Dios en el acto celebrado con motivo de la visita de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.

Castro Marte reflexionó sobre la urgencia de concluir la reforma del sistema penitenciario por el bien común, al considerar que se trata de un tema humanitario y de seguridad ciudadana.

La jornada tuvo como objetivo intercambiar información y dar seguimiento a los avances del proceso de reforma penitenciaria.

Durante la actividad, Roberto Santana, director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), expresó que esta constituye la última visita técnica al CCR Anamuya antes de su apertura formal e indicó que su inauguración será presidida por el presidente Luis Abinader.

Santana repasó el avance de los trabajos en la fase de terminación del centro, así como la situación de los recintos penitenciarios de San Juan de la Maguana, Neyba y Barahona, entre otros.

También destacó la difícil tarea de mantener los controles de seguridad para combatir la corrupción interna y realizar inspecciones rigurosas a los visitantes, con el propósito de evitar el ingreso de sustancias controladas, celulares y otros artículos prohibidos.

La visita contó con la participación de equipos técnicos del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), la ONAPREP y la DGSPC, además de miembros del Consejo Asesor e invitados especiales que acompañan y respaldan el proceso de reforma penitenciaria.

Entre las autoridades presentes estuvieron el senador Rafael Barón Duluc; la gobernadora civil y provincial de La Altagracia, doctora Daysi Francisca De Óleo; el arquitecto George Richardson Rodríguez, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA); el doctor Jhon Richard Paniagua Féliz, presidente del Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT); Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensoría Pública; y los comandantes policiales de la provincia, entre otras autoridades.

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