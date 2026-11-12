Grupo Ramos se consolida como la empresa del sector retail de mejor reputación de República Dominicana

Este logro evidencia una estrategia a largo plazo centrada en tres pilares dentro de la organización: eficiencia, innovación y responsabilidad.

Santo Domingo.- Grupo Ramos encabeza el ranking de reputación del comercio minorista nacional, según los resultados de Merco 2026. Este primer lugar consolida a la empresa como referente del retail dominicano y refleja una gestión sostenida que integra eficiencia operativa, innovación y responsabilidad socioambiental en cada una de sus operaciones.

Al mismo tiempo, a nivel nacional, Grupo Ramos alcanza el quinto lugar entre las empresas con mejor reputación de República Dominicana, habiendo escalado seis posiciones en cuatro años. El grupo empresarial además se coloca en el séptimo lugar en la lista de empresas más responsables, en la categoría ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza).

«Este resultado es el reflejo de una gestión que entiende la reputación como la suma de decisiones consistentes: servir bien a nuestros clientes, operar con responsabilidad y generar valor para el país. Escalar seis posiciones en cuatro años y liderar nuestro sector nos compromete a seguir elevando el estándar», afirmó Vanessa Alba Caminero, directora ejecutiva de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad.

Para Grupo Ramos, este reconocimiento pone en valor la importancia de desarrollar modelos empresariales responsables, que combinen el crecimiento económico con el compromiso social y ambiental. Las iniciativas de la empresa contribuyen a reducir el impacto ambiental de sus operaciones, promover el reciclaje, fomentar hábitos de consumo responsables y avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos naturales.

El liderazgo reputacional de Grupo Ramos fortalece la confianza en el sector empresarial dominicano y demuestra cómo las buenas prácticas corporativas pueden generar beneficios concretos para las comunidades y para el país.

Una reputación respaldada por resultados

El posicionamiento de Grupo Ramos en Merco 2026 se respalda en avances concretos en sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular.

En 2025, generó más de 14.6 millones de kWh de energía solar, evitando 9,730 toneladas de CO₂; redujo hasta un 44.7 % el consumo eléctrico en Sirena Churchill mediante innovación energética; y recicló más de 167,851 kg de residuos a través de Puntos R.

Adicionalmente, su programa de reciclaje de cartón en 62 tiendas permitió gestionar más de 1,003 toneladas de este material, recuperar 57.61 toneladas de plástico y evitar la tala de más de 17,059 árboles.

Grupo Ramos es uno de los grupos comerciales más importantes de República Dominicana. Opera las cadenas de supermercados e hipermercados Sirena, Sirena Market y Aprezio, además de administrar centros comerciales a través de Multiplaza. Cuenta con más de 90 establecimientos y más de 8,600 colaboradores.

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