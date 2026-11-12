Banco Santa Cruz reafirma su compromiso con el medioambiente

La entidad continúa impulsando la conservación del guaconejo, especie nativa en peligro de extinción que apadrina desde 2024.

Santo Domingo, República Dominicana.- Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente, Banco Santa Cruz realizó una jornada de reforestación en Los Humedales del Ozama, enfocada en la conservación del guaconejo (Amyris elemifera), especie nativa en peligro de extinción, y cuyo apadrinamiento asumió desde 2024.

La actividad contó con la participación de más de 60 colaboradores del Voluntariado Santa Cruz, quienes contribuyeron a la siembra de aproximadamente 500 plantas de distintas especies, entre ellas, guaconejos (Amyris elemifera), maricaos (Byrsonima spicata), muñecos (Tabebuia polyantha) y cabirmas de guinea (Carapa guianensis).

La jornada se desarrolló en el marco del programa Misión Rescate Lista Roja, impulsado por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), una alianza que promueve la conservación de especies de la flora dominicana en peligro de extinción mediante la colaboración entre el sector público y privado.

Laura Valerio, 2do vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional, afirmó que Banco Santa Cruz continúa fortaleciendo su compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana, con la participación de sus colaboradores y promoviendo las alianzas estratégicas que contribuyen a la protección de los recursos naturales.

“Como parte de los esfuerzos de nuestra organización para promover la conservación del medioambiente, impulsamos iniciativas que generan un impacto positivo en nuestro entorno. A través de estas actividades, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades, sumándonos a la protección de nuestros recursos naturales” expresó Valerio.

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