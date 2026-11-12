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Banco Santa Cruz reafirma su compromiso con el medioambiente

PERIODICO PRIMICIAS11 de noviembre de 2026
1 1 minuto de lectura

La entidad continúa impulsando la conservación del guaconejo, especie nativa en peligro de extinción que apadrina desde 2024.

Santo Domingo, República Dominicana.- Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente, Banco Santa Cruz realizó una jornada de reforestación en Los Humedales del Ozama, enfocada en la conservación del guaconejo (Amyris elemifera), especie nativa en peligro de extinción, y cuyo apadrinamiento asumió desde 2024.

La actividad contó con la participación de más de 60 colaboradores del Voluntariado Santa Cruz, quienes contribuyeron a la siembra de aproximadamente 500 plantas de distintas especies, entre ellas, guaconejos (Amyris elemifera), maricaos (Byrsonima spicata), muñecos (Tabebuia polyantha) y cabirmas de guinea (Carapa guianensis).

La jornada se desarrolló en el marco del programa Misión Rescate Lista Roja, impulsado por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), una alianza que promueve la conservación de especies de la flora dominicana en peligro de extinción mediante la colaboración entre el sector público y privado.

Laura Valerio, 2do vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional, afirmó que Banco Santa Cruz continúa fortaleciendo su compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana, con la participación de sus colaboradores y promoviendo las alianzas estratégicas que contribuyen a la protección de los recursos naturales.

“Como parte de los esfuerzos de nuestra organización para promover la conservación del medioambiente, impulsamos iniciativas que generan un impacto positivo en nuestro entorno. A través de estas actividades, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades, sumándonos a la protección de nuestros recursos naturales” expresó Valerio.

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