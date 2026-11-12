Leones caen por la mínima ante Toros en el Quisqueya

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido cayeron este jueves por la mínima 6-5 ante los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Pese al revés, los bicampeones nacionales (14-7) se mantiene solos en el primer lugar de la tabla de posiciones de LIDOM, mientras que los Toros (8-12) siguen en quinto.

El conjunto naranja atacó al debutante Domingo Germán fabricándole tres vueltas en la misma primera entrada, la cual abrió Ronny Simon con sencillo al jardín derecho y robo de la intermedia, pasando a la antesala con indiscutible de Gilberto Celestino al prado izquierdo, tras lo que se estafó la segunda, y un error en tiro de Jason Schiavone provocó que Simon anotara. Juan Brito y Bryan De la Cruz fueron transferidos, y Juan Mercedes entró a lanzar. Un doble de Félix Reyes al central empujó otras dos para los visitantes.

Los rojos descontaron en la parte baja cuando Marco Hernández abrió con tubey al bosque derecho alcanzando la tercera por un lanzamiento salvaje de Jhony Brito. Erik González tomó boleto y un rodado para doble matanza de José Marmolejos a la inicial permitió que Hernández entrara en carrera.

Los locales empataron en el segundo cuando llenaron las bases con un out y un piconazo de Orlando Calixte al campocorto que no pudo ser manejado por el defensor Brito llevó dos más al plato para los escogidistas.

En el sexto, los taurinos sumaron una, pero los escarlatas empataron nuevamente en el séptimo con un doble remolcador de Marmolejos al jardín izquierdo. Sin embargo, los naranjas marcaron dos más en la parte alta del noveno, las cuales fueron la diferencia de la pizarra, aunque el Escogido sumó una más en la parte baja.

El lanzador ganador fue Yaramil Hiraldo (1-0), quien se apuntó la victoria al tirar el octavo en blanco. La derrota fue para Kelly Austin (3-2) al permitir las dos anotaciones del noveno. Joe Record (1) logró el rescate.

Por los melenudos, Hernández bateó de 3-1, con doble y anotada; Brito, de 4-2, con una anotada y una base robada; Marmolejos, de 4-1, con doble y una impulsada, y Jonathan Guzmán, de 1-1, con anotada y base robada. Por los romanenses, Simon se fue de 4-2, con una anotada, una base por bolas y tres bases robadas, y Reyes, de 4-2, con doble y dos producidas.

Los Leones descansarán este jueves para continuar en el Quisqueya el viernes, pero como visitantes contra los Tigres del Licey, partido pautado para las 7:30 de la noche.

Visited 4 times, 4 visit(s) today