EDUCA: treinta años de desvelos por soñar una educación de calidad
Ese sueño es posible hacerlo realidad siempre que el Estado deje de mirarlo
como ajeno y lo asuma como propio. Ningún currículo ni presupuesto resiste la
era de las pantallas si la familia queda al margen de lo que sus hijos aprenden
cada día.
POR RAFAEL MÉNDEZ
La XXX edición del Congreso Aprendo, bajo el lema «Creando puentes para
aprender», merece leerse como algo más que una consigna de ocasión, ya
que, tras décadas empujando reformas desde arriba, EDUCA dirige ahora la
mirada hacia el vínculo entre la escuela y el hogar, convencida de que ningún
currículo ni presupuesto resiste la era de las pantallas si la familia queda al
margen de lo que sus hijos aprenden cada día.
La apuesta no nace de una intuición, sino de un diagnóstico, puesto que una
encuesta a 841 docentes presentada por EDUCA reveló que el 28 % no cuenta
con un plan para trabajar con las familias, el 54 % tiene dificultades para
cuadrar las reuniones con los horarios de los padres y el 11 % reporta
problemas de comunicación, de manera que el puente falla por falta de
voluntad, y por falta de un de diseño.
Lo que está en juego, además, se mide en puntos, porque, según los datos
presentados por Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de EDUCA, los
estudiantes cuyos hogares se involucran en su aprendizaje obtienen en
promedio 12 puntos más, mientras que dos o más ausencias en el mes previo
a un examen se asocian con 16 puntos menos, y seis de cada diez familias
esperan que sus hijos cursen estudios superiores.
Ese giro hacia el hogar es, en rigor, la culminación de treinta ediciones de
Aprendo y de 37 años de una institución que ha vivido desvelada por una
educación de calidad, razón por la cual no sorprende que la Fundación Corripio
la haya escogido para su premio de 2026, ya que pocas entidades han
sostenido tanto tiempo una misma causa en un país donde los planes suelen
morir con cada cambio de gestión.
Las cuentas que nadie más hacía
Su aporte principal, sin embargo, no cabe en un salón de congresos, pues
consiste en haber mantenido la educación en el centro de la agenda nacional
aun cuando el tema no daba votos, aportando evidencia donde abundaban las
consignas, promoviendo acuerdos entre actores que apenas se hablaban y
exigiendo que cada reforma se midiera por lo que aprenden los estudiantes y
no por lo que se inaugura o se promete en campaña.
El ejemplo más claro de ese papel está en el Pacto Nacional para la Reforma
Educativa 2014-2030, que ordenaba crear en tres meses un reglamento para
su monitoreo y veeduría, pero que, casi nueve años después, según
documentó un medio local, seguía sin él y con un comité que nunca se había
reunido, de modo que fue EDUCA la que asumió, de hecho, la vigilancia que el
propio pacto había dejado huérfana.
En ese mismo reportaje, su entonces director, Darwin Caraballo, hizo las
cuentas que nadie más hacía y concluyó que, de los compromisos medibles del
pacto, apenas el 12 % se había cumplido y el 21 % estaba estancado, mientras
el 4 % del PIB se consumía casi por completo en aulas y docentes, pues el
propio viceministerio de planificación admitió que el 84 % se iba en esos
renglones lo que se significan mucho gasto y poca medición de resultados.
Esa misma vocación de veedor explica su lectura de PISA 2025, cuyos
resultados, publicados en septiembre, dejaron al país con 361 puntos en
ciencias, 346 en lectura y 339 en matemáticas, sin cambios significativos frente
a 2022, por lo que, en lugar de sumarse al festejo oficial o al lamento de turno,
EDUCA propuso una agenda con metas medibles, apoyo a los docentes y
atención oportuna a los estudiantes rezagados.
El puente que falta por tender
Esa visión explica también su apuesta por el magisterio, pues EDUCA ha
propuesto que la evaluación de desempeño de los maestros no sirva solo para
repartir incentivos, sino que funcione como base de un sistema permanente de
desarrollo profesional, al tiempo que Aprendo, a lo largo de treinta ediciones,
ha convertido a miles de docentes en los primeros constructores de ese puente
que hoy se quiere tender hacia las familias.
Para lograrlo, EDUCA no se limita a señalar la falla, sino que propone tareas
concretas a cada orilla, puesto que pide a las escuelas mecanismos de
comunicación constante con los hogares y, a los padres, gestos cotidianos
como leer con sus hijos, conversar sobre lo aprendido en clase, interesarse por
sus actividades y organizar los horarios de estudio, a fin de que el vínculo no
dependa de la reunión trimestral ni de la graduación.
La urgencia se agrava en la era digital, ya que, como advirtió Sosa Machado,
las pantallas pueden convertirse en fuente de distracción y ser nativo digital no
significa saber moverse con seguridad en línea, de ahí que EDUCA plantee
una pregunta que interpela a todos, «¿Estamos enseñando lo que los
estudiantes necesitan para la vida?», cuya respuesta exige que escuela y
familia dejen de educar cada una por su lado.
Por eso el premio que EDUCA recibirá el 17 de noviembre y el congreso que
abrirá tres días después deberían leerse como una misma invitación, porque
quienes, desde la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, llevamos
más de un cuarto de siglo tendiendo puentes con las familias de Provincia
Bahoruco sabemos que ese sueño es posible, siempre que el Estado deje de
mirarlo como ajeno y lo asuma como propio.