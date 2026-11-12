Proparco y Banesco Banco Múltiple apoyan el financiamiento inclusivo y sostenible en la República Dominicana

Santo Domingo.- Proparco, la institución financiera de desarrollo francesa del Grupo Agence Française de Développement (AFD), refuerza su alianza con Banesco Banco Múltiple a través de un préstamo sénior de USD 25 millones.

Anunciada en el marco de la 60ª Reunión Anual de FELABAN, esta nueva operación busca mejorar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), empresas lideradas por mujeres e inversiones climáticas en la República Dominicana.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son un motor clave de la economía dominicana, generan empleo y apoyan la actividad productiva en todo el país. Sin embargo, muchas empresas, en particular las lideradas por mujeres, continúan enfrentando barreras para acceder a financiamiento a largo plazo. Al mismo tiempo, el país enfrenta crecientes necesidades de inversión relacionadas con la mitigación del cambio climático y el desarrollo económico sostenible.

Mediante esta nueva línea, Proparco apoyará a Banesco Banco Múltiple, S.A. canalizando recursos de largo plazo hacia sectores económicos y sociales de alto impacto. La operación contribuirá a reducir brechas de financiamiento, impulsar el crecimiento inclusivo y apoyar la creación de empleo en la República Dominicana.

El financiamiento está estructurado en torno a tres prioridades, alineadas con los objetivos estratégicos de Proparco en el país:

El 50% de la línea se destinará a proyectos elegibles liderados por mujeres emprendedoras, conforme a los criterios del 2X Challenge.

El 30% apoyará inversiones para la mitigación del cambio climático.

El 20% fortalecerá la estrategia de financiamiento a pymes de Banesco.

Gonzague Monreal, Global Head of Debt de Proparco, señaló: “Esta nueva operación con Banesco refleja el compromiso de Proparco para apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible en la República Dominicana. Al ampliar el acceso a financiamiento de largo plazo para pymes, empresas lideradas por mujeres e inversiones climáticas, buscamos contribuir a la creación de empleo, la inclusión financiera y la transición hacia una economía más resiliente. Esta transacción fortalece nuestra relación y representa la segunda colaboración entre Proparco y Banesco, tras una primera operación de financiamiento a PYMES por USD 15 millones firmada en agosto de 2021.”

Juan Carlos Carneiro, Presidente Ejecutivo de Banesco Banco Múltiple, S.A., agregó: “Esta segunda operación con Proparco fortalece nuestra capacidad de acompañar a las empresas dominicanas con financiamiento de largo plazo, en un momento en que el país lo necesita para crecer de manera sostenible. Para Banesco, ampliar el acceso al crédito de las pymes y de las empresas lideradas por mujeres, y acompañar la inversión climática, es parte de cómo entendemos nuestro papel en el desarrollo del país. Agradecemos a Proparco la confianza depositada en nuestra institución.”

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Sobre Proparco

Proparco es la institución financiera de desarrollo de Francia dedicada al sector privado y parte del Grupo Agence Française de Développement (AFD). Desde hace 50 años, apoya el desarrollo económico, social y ambiental sostenible en África, Asia, América Latina, Eurasia y Oriente Medio, financiando empresas e instituciones financieras en más de 115 países.

Sus actividades se concentran en sectores clave como energía renovable, infraestructura, agroindustria, salud y educación. Proparco ofrece soluciones financieras—préstamos, garantías e inversiones—además de asistencia técnica a través de su programa Propulse. Su filial Digital Africa apoya a startups tecnológicas africanas en etapa inicial.

Con 26 oficinas locales en todo el mundo, Proparco trabaja estrechamente con sus socios para construir un mundo más justo y sostenible.

Contacto de prensa: Floriane Balac; presse@proparco.fr

Más información: proparco.fr/en | LinkedIn: @Proparco | WhatsApp : Proparco

Sobre Banesco Banco Múltiple

Banesco Banco Múltiple, S.A. es una institución financiera comprometida con el desarrollo económico y social de la República Dominicana a través de soluciones bancarias inclusivas, innovadoras y sostenibles. El banco ofrece una amplia cartera de productos y servicios para personas, PYMES y corporaciones, con un enfoque firme en el financiamiento inclusivo y sostenible.

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