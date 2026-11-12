Pueblo y Cultura con Leonel realiza encuentro en El Bronx

Con la asistencia de relevantes personalidades dominicanas del quehacer intelectual, comunicacional y artístico fue realizado un interesante encuentro en procura del fortalecimiento institucional del Núcleo Político Pueblo y Cultura con Leonel, en el populoso condado de El Bronx, en el Estado de New York.

En el transcurso de la actividad, diversos poetas, escritores y comunicadores, residentes en la llamada Gran Manzana, hicieron gala de su talento y creatividad al tiempo que resaltaron su compromiso y su decisión de impulsar la candidatura del doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, como alternativa partidaria para enfrentar los acuciantes problemas que actualmente arropan la sociedad dominicana.

En representación de la cúpula dirigencial de la organización política que encabeza el expresidente de la República, asistieron el ingeniero Carlos Feliz y la dinámica promotora cultural, Jackeline Guilamo, presidente y vicepresidente a nivel estatal del partido verde proyectado con la flor de la cayena, respectivamente.

La iniciativa partidaria en apoyo a la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández está presidida por el reconocido cantautor dominicano Jankarlos Núñez, quien además de resaltar los propósitos fundamentales del novedoso proyecto político, generó una prolongada ovación al momento de subrayar que en la República Dominicana se acerca el momento de “cambiar el cambio”.

En el encuentro del Núcleo Pueblo y Cultura con Leonel también fue notoria la participación de valiosos integrantes de su cúpula directiva entre ellos, Mayra Núñez, secretaria general, Víctor del Villar, Benjamín García, Jorge Núñez, Franco Morillo, Víctor Mota y Raphy Torres.

Durante el desarrollo de la tertulia, los asistentes tuvieron la oportunidad de exponer libremente sus valoraciones sobre la necesidad de llevar de nuevo al doctor Leonel Fernández al solio presidencial dominicano, en la contienda electoral venidera, como garantía para rescatar, expandir y fortalecer las diversas manifestaciones del arte y la cultura dominicana.

Un momento muy emotivo fue vivido cuando el cantautor Víctor del Villar, junto al escritor y poeta Benjamín García, vocalizaron algunos hermosos poemas y canciones de autores nacionales y latinoamericanos.

En el ágape organizado por los directivos de la novedosa iniciativa organizacional asistió, como invitado especial, el reconocido sociólogo y comunicador Juan Cruz Triffolio, en compañía de su esposa, Eduviges Ureña.

Al cierre de la actividad, los asistentes asumieron el compromiso de continuar realizando diversos intercambios y presentaciones artísticas y culturales, en diferentes puntos de la geografía neoyorquina, como parte de la tarea de impulsar la movilización comunitaria votante y contribuir al crecimiento de la Fuerza del Pueblo en el exterior, haciendo realidad el triunfo de la propuesta electoral que encarna el doctor Leonel Fernández.

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