Activos de la banca alcanzaron los RD$4.28 billones en marzo de 2026

La Superintendencia de Bancos (SB) informa que el crecimiento fue de 9.2%, respecto a

igual momento de 2025.

SANTO DOMINGO, RD.- Los activos totales del sistema financiero dominicano alcanzaron

los RD$4.28 billones en marzo de este año, luego de experimentar un crecimiento

interanual de 9.2%.



Este crecimiento estuvo impulsado por el desempeño favorable de la cartera bruta,

inversiones brutas, fondos disponibles y otros activos, de acuerdo con el Informe

trimestral de desempeño del sistema financiero de la Superintendencia de Bancos (SB).

La publicación destaca el comportamiento de la cartera de créditos, que alcanzó los

RD$2.42 billones tras un incremento anual de RD$179,225 millones, para un crecimiento

nominal de 8% y real de 4.8%. Esto se debe al buen desempeño de los segmentos de

crédito comercial e hipotecario, que en términos nominales crecieron 9.4% y 11.4%,

respectivamente.

La cartera de créditos del sector privado denominada en moneda extranjera presentó un

crecimiento interanual de 8.8%, para un balance de US$ 9,204 millones.

Las tasas de interés promedio ponderada (TIPP) activa y pasiva de la banca múltiple

cerraron en marzo 2026 con niveles de 13.28% y 6.28%, respectivamente.

El patrimonio técnico ajustado ascendió a RD$530,308 millones en marzo, para un

incremento interanual de 12.6%.

Al cierre de marzo, el sistema financiero mantuvo una posición de solvencia de 18.76%. De

igual manera, las entidades financieras obtuvieron utilidades netas por RD$24,092

millones, con un indicador de rentabilidad del patrimonio (ROE) de 17.72% y de

rentabilidad de los activos (ROA) en 2.28%. Los resultados antes de impuestos acumulado

de RD$29,010 millones.

Morosidad

Durante los primeros tres meses del año, la morosidad mostró señales de tendencia a la

baja en el mediano plazo, al ubicarse en 1.92%. La cartera vencida alcanzó RD$46,499

millones.

La morosidad estresada del sistema se situó en 7.80%. El ratio de incumplimiento, una

variable que refleja el estado vigente de la calidad de cartera de créditos más complejo

que la morosidad, se posicionó en 4.8% para el sistema financiero.

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