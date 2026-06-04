Activos de la banca alcanzaron los RD$4.28 billones en marzo de 2026
La Superintendencia de Bancos (SB) informa que el crecimiento fue de 9.2%, respecto a
igual momento de 2025.
SANTO DOMINGO, RD.- Los activos totales del sistema financiero dominicano alcanzaron
los RD$4.28 billones en marzo de este año, luego de experimentar un crecimiento
interanual de 9.2%.
Este crecimiento estuvo impulsado por el desempeño favorable de la cartera bruta,
inversiones brutas, fondos disponibles y otros activos, de acuerdo con el Informe
trimestral de desempeño del sistema financiero de la Superintendencia de Bancos (SB).
La publicación destaca el comportamiento de la cartera de créditos, que alcanzó los
RD$2.42 billones tras un incremento anual de RD$179,225 millones, para un crecimiento
nominal de 8% y real de 4.8%. Esto se debe al buen desempeño de los segmentos de
crédito comercial e hipotecario, que en términos nominales crecieron 9.4% y 11.4%,
respectivamente.
La cartera de créditos del sector privado denominada en moneda extranjera presentó un
crecimiento interanual de 8.8%, para un balance de US$ 9,204 millones.
Las tasas de interés promedio ponderada (TIPP) activa y pasiva de la banca múltiple
cerraron en marzo 2026 con niveles de 13.28% y 6.28%, respectivamente.
El patrimonio técnico ajustado ascendió a RD$530,308 millones en marzo, para un
incremento interanual de 12.6%.
Al cierre de marzo, el sistema financiero mantuvo una posición de solvencia de 18.76%. De
igual manera, las entidades financieras obtuvieron utilidades netas por RD$24,092
millones, con un indicador de rentabilidad del patrimonio (ROE) de 17.72% y de
rentabilidad de los activos (ROA) en 2.28%. Los resultados antes de impuestos acumulado
de RD$29,010 millones.
Morosidad
Durante los primeros tres meses del año, la morosidad mostró señales de tendencia a la
baja en el mediano plazo, al ubicarse en 1.92%. La cartera vencida alcanzó RD$46,499
millones.
La morosidad estresada del sistema se situó en 7.80%. El ratio de incumplimiento, una
variable que refleja el estado vigente de la calidad de cartera de créditos más complejo
que la morosidad, se posicionó en 4.8% para el sistema financiero.