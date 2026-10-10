ACOSDE realizará su Congreso Empresarial 2026

Santo Domingo Este.- La Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE) realizará el próximo 29 de octubre de 2026 su Congreso Empresarial ACOSDE 2026.

El encuentro reunirá a destacados representantes de los sectores público y privado para analizar las oportunidades de inversión, innovación y desarrollo urbano que tiene por delante Santo Domingo Este y el país.

El evento se desarrollará de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en el Hotel Crowne Plaza Santo Domingo, bajo el tema “Construyendo el futuro: innovación, inversión y desarrollo urbano para una República Dominicana más competitiva”.

El Congreso contará con una agenda de importantes conferencias y paneles, encabezados por destacados funcionarios, empresarios y especialistas vinculados al desarrollo nacional.

La agenda contempla la participación de Perla Rosario, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con la conferencia “Los datos que están cambiando el mapa de la construcción dominicana”, y de Javier Rodríguez Zelnick, del Banco López de Haro, quien abordará el tema “Economía, financiamiento y desarrollo”.

El programa incluye además la participación de Joselin B. Vásquez Morel, del Registro de Títulos, expondrá sobre “Seguridad jurídica para invertir y desarrollar”. Luis Matos, de Grupo Malla, con la conferencia “La rentabilidad se construye en la obra”; y Yermys Peña, de Studio YP, con la ponencia “Tecnología, innovación y productividad en la construcción”, entre otros.

Uno de los espacios centrales será el Panel Empresarial “¿Qué necesita SDE para convertirse en territorio de inversión y desarrollo?”, seguido de un almuerzo empresarial concebido como un espacio de networking estratégico entre empresarios, profesionales y representantes de diferentes sectores.

La jornada concluirá con el Panel de Desarrollo Urbano “Santo Domingo Este: de territorio de expansión a ciudad de oportunidades”, seguido de las conclusiones y la agenda de trabajo de ACOSDE bajo el lema “De la oportunidad a la ejecución”.

Con esta segunda edición de su Congreso Empresarial, ACOSDE reafirma su compromiso de promover espacios de diálogo, generación de oportunidades y articulación entre los sectores público y privado, con una visión orientada al crecimiento sostenible, la inversión y la transformación de Santo Domingo Este en un territorio cada vez más competitivo.

Invitan a todos los ingenieros y constructores que desarrollan en Santo Domingo Este, a que participen en este gran evento del sector.

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