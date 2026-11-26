EE. UU. pone fin por ley a la acuñación de monedas de un centavo

NUEVA YORK.- El presidente Donald Trump firmó el viernes 20 de este mes la Ley Common Cents (H.R. 10167), que pone fin de manera definitiva a la acuñación de monedas de un centavo para circulación general.

Las monedas de un centavo que ya están en circulación mantienen su curso legal y pueden utilizarse para pagar. En el año fiscal 2024, producir y distribuir cada una costaba cerca de cuatro centavos.

La Casa de la Moneda estima que la medida permitirá ahorrar unos 56 millones de dólares al año en materiales y producción.

Cuando un cliente paga en efectivo y el comercio no dispone de cambio exacto, la ley permite redondear al múltiplo de cinco centavos más cercano.

Por ejemplo, una compra de 10,01 dólares podría cobrarse en 10 dólares; una de 10,08 dólares, en 10,10.

El comercio también puede redondear a favor del cliente y cobrar, por ejemplo, 10,05 dólares en lugar de 10,08.

Las compras con tarjeta, aplicaciones u otros medios electrónicos se cobran por su importe exacto.

La ley también autoriza evaluar cambios en la composición de la moneda de cinco centavos, como un núcleo de zinc recubierto de níquel, siempre que las pruebas confirmen un menor costo de fabricación.

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