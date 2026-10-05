Viva Resorts by Wyndham participa en FIT 2026 tras crecer un 45% en el mercado argentino

Buenos Aires- Viva Resorts by Wyndham participa por cuarto año consecutivo con stand propio en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026, y reafirma así la importancia estratégica de Argentina, hoy uno de los cinco principales mercados de la compañía a nivel global y el primero de Latinoamérica.

La participación tiene este año un significado especial para Viva Resorts: República Dominicana, país donde nació la compañía hace casi 40 años, es el país invitado de FIT 2026, en una edición que celebra los 30 años de la feria.

La compañía está presente en la feria en un período de fuerte crecimiento regional. El mercado argentino registró un incremento del 45% durante 2025 y, para 2026, Viva Resorts proyecta un nuevo crecimiento del 30%.

Este desempeño también se refleja en la elección de los destinos. En lo que va de 2026, alrededor de 15.000 argentinos se alojaron en Viva Miches by Wyndham, mientras que aproximadamente 5.000 viajeros argentinos eligieron los resorts de Viva en Puerto Plata y Cabarete, dos destinos del norte de República Dominicana que atraviesan un renovado auge.

«Para Viva Resorts, esta edición de FIT tiene un valor muy especial. Somos una compañía nacida en República Dominicana y nos enorgullece acompañar el protagonismo que tiene nuestro país como invitado de la feria. Al mismo tiempo, llegamos con resultados que confirman el fuerte vínculo que hemos construido con el mercado latinoamericano», destacó Amanda Santana, vicepresidenta ejecutiva de Ventas y Marketing de Viva Resorts by Wyndham.

Miches: de destino emergente a nueva referencia del Caribe

Uno de los grandes protagonistas de Viva Resorts en FIT es Miches, el nuevo destino de República Dominicana. A menos de dos años de la apertura de Viva Miches by Wyndham, en diciembre de 2024, la compañía destaca su rápida consolidación y la fuerte aceptación que tuvo entre los argentinos. Ubicado sobre Playa Esmeralda, Viva Miches combina playas vírgenes, naturaleza, gastronomía internacional, entretenimiento y actividades para diferentes perfiles de viajeros.

«Para nosotros es una enorme satisfacción haber contribuido a consolidar en menos de dos años un destino emergente como Miches y comprobar la respuesta que tuvo, especialmente entre los viajeros argentinos. Su crecimiento también demuestra la diversidad de República Dominicana y el interés de los viajeros por descubrir nuevos lugares, conectarse con la naturaleza y vivir experiencias diferentes dentro del Caribe», señaló Pedro Pascual Mestre, director de Ventas y Marketing para Latinoamérica de Viva Resorts by Wyndham.

La consolidación del destino sumará un nuevo hito en noviembre, cuando Viva Miches sea el hotel anfitrión de la Final Mundial Oceanman 2026, que reunirá a más de 4.000 nadadores de más de 45 nacionalidades.

El renovado auge de Puerto Plata: historia, cultura y hospitalidad dominicana

Otro de los focos de Viva Resorts by Wyndham en FIT 2026 es Puerto Plata y el norte dominicano, una región que vuelve a ganar protagonismo entre los viajeros argentinos y que ofrece una manera diferente de descubrir República Dominicana.

Considerada la cuna del turismo en el país, Puerto Plata combina playas y naturaleza con historia, cultura y una identidad local que se mantiene viva. Aquí el viajero se encuentra con una ciudad y una comunidad auténticas, con sus costumbres, sus sabores y, especialmente, con la hospitalidad y la calidez de su gente, uno de los grandes atributos de la experiencia dominicana. A esta riqueza cultural se suman una mayor conectividad aérea y una propuesta que permite combinar descanso, entretenimiento, deportes y contacto con el destino.

Allí, Viva Heavens by Wyndham, en Playa Dorada, y Viva Tangerine by Wyndham, en Cabarete, ofrecen dos experiencias complementarias. Mientras Viva Heavens propone una alternativa para familias, parejas y grupos de amigos, Viva Tangerine se destaca por su fuerte identidad vinculada al turismo activo y por su ubicación privilegiada en Cabarete, reconocido internacionalmente para la práctica de kitesurf y windfoil.

Miches, Puerto Plata y Cabarete muestran distintas facetas de una República Dominicana que amplía su mapa turístico: desde nuevos destinos rodeados de naturaleza hasta lugares con una larga tradición turística, cultura propia y comunidades que permiten al visitante conectarse de manera más cercana con la esencia dominicana.

Familias, celebraciones y deportes acuáticos: experiencias que amplían el all inclusive

Viva Resorts se consolida cada vez más como una propuesta integral para las vacaciones en familia. Su all inclusive suma una amplia variedad de deportes y actividades: trapecio, pádel, pickleball, paddleboarding, clases de introducción al buceo en la piscina y mucho más.

Los deportes acuáticos forman parte de la identidad de Viva Resorts desde sus comienzos, con experiencias que van del kitesurf y el windfoil al buceo. Incluso los chicos a partir de los 12 años pueden iniciarse y acceder a programas de certificación, según los requisitos de cada actividad.

En Bayahibe, México y Bahamas, los resorts cuentan con centros Viva Diving, donde los huéspedes pueden descubrir la riqueza de la vida marina en destinos con condiciones excepcionales para bucear. Allí es posible certificarse, compartir inmersiones en familia y, para los más aventureros, vivir la experiencia de nadar con tiburones.

A esto se suma la creciente apuesta de Viva por el turismo de celebraciones, un segmento en plena expansión. En el caso de las bodas, la propuesta va mucho más allá de la ceremonia: destinos y experiencias pensados para acompañar distintos momentos en la historia de una pareja y transformar la celebración en unas vacaciones compartidas con familiares y amigos. Para eso, la compañía ofrece paquetes muy atractivos y accesibles para bodas de destino, lunas de miel, despedidas de soltera y festejos de los 40, con opciones que permiten celebrar en grupo, con todo incluido y en algunos de los escenarios más lindos del Caribe, haciendo posible los sueños.

Con nueve resorts en República Dominicana, México y Bahamas, Viva Resorts continúa fortaleciendo una propuesta basada en la hospitalidad, playas privilegiadas, entretenimiento, gastronomía internacional, deportes acuáticos y experiencias para todas las edades, con una identidad que busca que cada huésped, además de disfrutar del resort, pueda conectarse con el espíritu y la cultura de cada destino.

Visited 1 times, 1 visit(s) today