Inauguran Sexta Feria Manufacturera La Caleta para impulsar la economía comunitaria y el intercambio regional

La actividad es organizada por la Fundación Etikos y Cesocue, con el respaldo del proyecto MESOACCESS

La Caleta, Boca Chica. Con la participación de delegaciones internacionales de Guatemala, Panamá y Colombia, este viernes quedó inaugurada la Sexta Feria Manufacturera de La Caleta, un espacio diseñado para proyectar la productividad, los saberes y el talento artesanal de esta comunidad de Santo Domingo Este. Con la participación de delegaciones internacionales de Guatemala, Panamá y Colombia, este viernes quedó inaugurada la Sexta Feria Manufacturera de La Caleta, un espacio diseñado para proyectar la productividad, los saberes y el talento artesanal de esta comunidad de Santo Domingo Este.

​El evento, que se celebra en el Parque Submarino La Caleta desde este viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre, es organizado por el Centro Sociocultural Enriquillo (Cesocue), con el acompañamiento de la Fundación Etikos y el respaldo del proyecto regional 34PA/MESOACCESS.

​Durante el fin de semana, el público podrá disfrutar de presentaciones folclóricas, danza, teatro, talleres formativos para emprendedores, juegos tradicionales, muestras gastronómicas y exposiciones artesanales locales e internacionales.

​Apertura e integración regional

​El acto inaugural contó con las palabras de bienvenida de Emiliana Lebrón, presidenta de Cesocue, mientras que la Dra. Olga Jape Collins, en representación de la Fundación Etikos y MESOACCESS, contextualizó el impacto de la iniciativa para el desarrollo comunitario e inclusivo.

​Por la representación internacional intervinieron el investigador Ignacio Chang (Universidad Tecnológica de Panamá), la docente Alba Maritza Guerrero Spínola (Universidad de San Carlos de Guatemala) y la académica Zoraima Victalia Peñaranda Ayala (Universidad de Pamplona, Colombia). La jornada de apertura incluyó reconocimientos, actos culturales y la habilitación de la Carpa Internacional MESOACCESS.

​El programa del sábado 26 estará dedicado al intercambio de experiencias regionales:

​Guatemala: Presentará el caso exitoso de la Cooperativa COPEJAAY R.L. y la marca colectiva Pajarito Guatemala.

​Panamá: Compartirá las prácticas comunitarias de Cuángo y La Yeguada, junto con los avances del portal digital MESOACCESS.

​Colombia: Abordará la validación de proyectos con impacto territorial.

​El cierre de la feria, programado para el domingo 27, incluirá la premiación a la mejor mesa de exhibición y el galardón al «Producto artesanal más representativo».

​Gira técnica e impacto territorial

​De forma paralela a la feria, la misión internacional agotará una gira técnica en territorio dominicano con encuentros comunitarios e institucionales. El objetivo es fortalecer capacidades localmente, identificar alianzas de cooperación y articular redes entre la academia y las organizaciones sociales.

​Asimismo, el proyecto MESOACCESS (Un portal Mesoamericano y del Caribe de iniciativa comunitaria para un desarrollo sostenible) continúa el desarrollo de una plataforma digital que conectará los emprendimientos locales, el ecoturismo y la producción artesanal con nuevos mercados globales a través de la tecnología.

​Delegaciones participantes

​La delegación de Panamá la integran el Dr. Ignacio Chang, Yira Itzel Molinar Alonzo (lideresa comunitaria de Colón) y Nicholas Benjamín Béliz Osorio (docente UTP). Mientras, en representación de Guatemala participan María Analicia Quic Sosof (gerente de COPEJAAY R.L.) y Alba Maritza Guerrero Spínola (investigadora USAC). Y Colombia está representada por Zoraima Victalia Peñaranda Ayala y Sandra Milena Castro Escobar (docentes e investigadoras de la Universidad de Pamplona).

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