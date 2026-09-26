MICM y CODOPYME reafirman compromiso con el desarrollo de las MIPYMES

Santo Domingo. -El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) reafirmaron su compromiso de impulsar el desarrollo de las MIPYMES como un componente fundamental para la generación de empleos, la movilidad social y el crecimiento de la economía dominicana.

Durante el acto de juramentación del nuevo Comité Ejecutivo de CODOPYME para el período 2026-2028, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, y el presidente de la entidad, Fernando Pinales, coincidieron en la necesidad de convertir las políticas dirigidas al sector en oportunidades concretas para las empresas.

Sanz Lovatón afirmó que el crecimiento de las pequeñas empresas tiene un impacto directo en la economía, al generar nuevos empleos y dinamizar la actividad productiva, y sostuvo que las MIPYMES constituyen una vía para convertir el crecimiento económico en movilidad social.

“Es a través de ustedes que nosotros podemos generar movilidad social de manera permanente en la República Dominicana”, expresó el ministro.

Uno de los principales puntos abordados durante el encuentro fue el acceso de las MIPYMES a las compras públicas. El titular del MICM aseguró que se dará seguimiento al cumplimiento de los porcentajes establecidos en la legislación para la participación de estas empresas como suplidoras del Estado.

“Comprarles a ustedes no es solo una actividad de índole jurídica, no es solo una actividad de política pública, es una actividad de seguridad nacional”, manifestó.

En la misma dirección, Pinales señaló que una de las prioridades de la nueva gestión de CODOPYME será trabajar para que las disposiciones de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas se traduzcan efectivamente en oportunidades para las MIPYMES y para las empresas lideradas por mujeres.

El dirigente empresarial destacó que cuando el Estado adquiere bienes y servicios de empresas dominicanas, los recursos permanecen en la economía nacional, generan empleos y contribuyen al crecimiento de los proveedores locales.

Impulso al emprendimiento

El ministro Sanz Lovatón planteó que el desarrollo económico del país requiere la creación permanente de nuevos emprendimientos y empresarios, más allá de las políticas de subsidios o de generación de empleos públicos.

“De la única manera que podremos hacer realidad la República Dominicana que soñamos es si cada día que pasa hay nuevos emprendimientos, nuevos empresarios”, afirmó.

En ese contexto, anunció que, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Mujer y Supérate, se trabaja en la ampliación de un fondo destinado a respaldar emprendimientos de las MIPYMES.

El titular del MICM también destacó iniciativas de capacitación y transformación digital mediante alianzas público-privadas, como parte de los esfuerzos para ampliar las capacidades de los empresarios dominicanos y facilitar su incorporación a nuevas oportunidades de negocios.

Visited 1 times, 1 visit(s) today