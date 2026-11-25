Santo Domingo. – Mercedes Ramos, presidenta del Consejo de Directores de Grupo Ramos, vuelve a ocupar la primera posición en el sector Distribución – Tiendas y alcanza el quinto lugar en el ranking general de los 100 líderes empresariales con mejor reputación del país, según los resultados de la cuarta edición de Merco Líderes República Dominicana 2026.

La ejecutiva, que en la edición de 2025 ocupaba el octavo puesto a nivel general y el segundo en su categoría, logra este año un avance al escalar tres posiciones en el ranking nacional y volver a situarse a la cabeza de su sector, como en 2024. En esta edición, Mercedes Ramos obtuvo una puntuación de 8.283 según la escala del ranking, consolidándose en el Top 5 general junto a Frank Elías Rainieri (1.º), Ligia Bonetti (2.º), Manuel Grullón (3.º) y Christopher Paniagua (4.º).

El reconocimiento a Mercedes Ramos en Merco Líderes 2026 se explica, en gran medida, por el rumbo estratégico que ella ha trazado para Grupo Ramos: un crecimiento que combina expansión física con una profunda transformación de la experiencia de compra y una apuesta decidida por la sostenibilidad.

Bajo su liderazgo, la compañía ha ejecutado un ambicioso plan para duplicar su presencia en el país, superando ya las 90 tiendas y modernizando icónicos establecimientos como el Multicentro Churchill, todo ello mientras consolidaba a la empresa como el mayor empleador privado de la República Dominicana, con más de 8,600 colaboradores.

Ese crecimiento, sin embargo, no ha sido casualidad. La reputación que Merco destaca se sustenta en la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el núcleo del negocio.

Los avances son concretos: la implementación de tecnología de refrigeración que reduce más del 99% de las emisiones, la generación de millones de kilovatios hora de energía solar y una inversión social que supera los 350 millones de pesos en la última década. Esta combinación de expansión con propósito y una gestión enfocada en el servicio al cliente es lo que, en última instancia, la posiciona como un referente de liderazgo reputacional en el país.

Los resultados de Merco Líderes República Dominicana 2026, anunciados el pasado 17 de noviembre, se construyen a partir de una metodología verificada externamente por KPMG y realizada bajo normas ISO. Para esta cuarta edición, el estudio evaluó la percepción de 11 fuentes de información a través de 486 encuestas aplicadas a directivos, analistas financieros, periodistas de información económica, catedráticos y expertos en comunicación. La clasificación general incluye a los 100 líderes empresariales con mejor reputación del país.

El reconocimiento a Mercedes Ramos permite visibilizar referentes empresariales reconocidos por su reputación y abre espacio a una conversación sobre la importancia de la gestión, la ética, la responsabilidad y el liderazgo en el sector privado. En un entorno donde la sociedad valora cada vez más a líderes confiables y capaces de generar valor sostenible, este tipo de reconocimientos pone en relieve la relevancia de la reputación y la confianza en las relaciones entre las empresas y sus públicos.

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