Tribunal fija para el 21 de septiembre la lectura de fallo en apelación contra exfuncionarios condenados por desfalco al SEMMA

El pleno de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional fijó para el jueves 21 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, la lectura del fallo del recurso de apelación a la sentencia que condenó a tres exfuncionarios del Seguro Médico para Maestros (SEMMA), que fueron acusados de incurrir en prevaricación y desfalco al Estado dominicano por más de RD$500 millones.

Durante la audiencia de este martes, el Ministerio Público solicitó al pleno, encabezado por la magistrada Rosalba Garib y compuesto por los jueces Teófilo Andújar y Delio Germán, rechazar en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto, Marcelino Rijo Guzmán, Eddy Leonardo Terrero Fermín y Bélgica Olga Díaz Moreno.

“Esta sentencia es la segunda que emite un tribunal competente, y esto se debe a que las pruebas contra los condenados son irrefutables”, indicó el Ministerio Público en sus argumentos ante el tribunal.

Los fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), señalaron que la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está amparada y sustentadas en las pruebas que confirman la violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Constitución de la República, precedidas de la violación a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, modificada por la Ley No. 449-06, la Ley Orgánica de Educación No. 66-97, los Decretos Nos. 490-07, 2745, 543-86 y 639-03 y la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Los recurrentes han solicitado al tribunal que sea anulada la sentencia del emitida por el Primer Tribunal Colegiado en septiembre del año 2019, misma que también contempla la degradación cívica, en cuanto a no ostentar cargos y empleos públicos por el mismo período de la pena impuesta, así como al pago cada uno de una multa ascendente a la suma de RD$500 mil y que de igual modo, ordenó que Rijo Guzmán y Moreno paguen las costas penales del proceso.

El dispositivo de la sentencia establece además que deberán restablecer a la ARS SEMMA, en el caso Marcelino Rijo Guzmán más de un millón de pesos, Eddy Leonardo Terrero Fermín también deberán pagar de forma solidaria más de 64 millones de pesos y Díaz Montero más de un millón y medio de pesos.

En el aspecto civil, el tribunal condenó a los tres imputados al pago de RD$5 millones cada uno a favor del SEMMA como justa y adecuada indemnización por los daños que le causaron.