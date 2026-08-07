Agricultura e INDOMET firman acuerdo para fortalecer la gestión agroclimática del país

Santo Domingo.– Con el objetivo de fortalecer la gestión del riesgo climático, mejorar la planificación agrícola y dotar a los productores de herramientas oportunas para enfrentar los efectos de la variabilidad climática, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) firmaron este jueves un acuerdo de cooperación interinstitucional.

El convenio fue suscrito por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, y la directora general del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), Gloria Ceballos, quienes reafirmaron el compromiso de ambas instituciones de trabajar de manera coordinada para integrar información meteorológica e hidrológica de precisión a la planificación del sector agropecuario nacional.

Como eje central de esta alianza, ambas instituciones impulsarán el desarrollo y fortalecimiento de las Mesas Agroclimáticas a nivel regional y local. Estos espacios reúnen a técnicos, meteorólogos, extensionistas y productores para analizar las perspectivas climáticas, evaluar los posibles impactos sobre los cultivos y definir recomendaciones agronómicas adaptadas a las condiciones de cada zona productiva.

Las autoridades destacaron que la creciente variabilidad climática exige una coordinación permanente entre las instituciones del Estado para proteger la producción agropecuaria, fortalecer la seguridad alimentaria y reducir las pérdidas ocasionadas por sequías, lluvias intensas, altas temperaturas y otros eventos extremos.

Entre los principales compromisos asumidos por ambas instituciones figuran:

– La elaboración y difusión de boletines e información agroclimática especializada para orientar las labores de siembra, manejo y cosecha de los principales cultivos.

– La capacitación continua de productores, técnicos e inspectores agrícolas en la interpretación y uso de información meteorológica para la toma de decisiones.

– El fortalecimiento y expansión de las Mesas Agroclimáticas en las diferentes regiones del país como mecanismos de diálogo, coordinación y respuesta temprana frente a los riesgos climáticos.

– El intercambio de información técnica y científica que contribuya al diseño de políticas públicas orientadas a una agricultura más resiliente.

Con este acuerdo, el Ministerio de Agricultura e INDOMET consolidan una alianza estratégica para fortalecer la resiliencia del campo dominicano, promover una agricultura más inteligente y sostenible, y mejorar la capacidad de respuesta del sector agropecuario frente a los desafíos del cambio climático y la variabilidad climática.

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