INABIE avanza en la distribución de utilería de cara al inicio del año escolar 2026-2027

Santo Domingo. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que avanza la distribución de la utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027 hacia los distritos educativos, para lo cual ha reforzado su capacidad logística con el objetivo de agilizar los despachos.

La institución indicó que ha extendido las jornadas de labor, fortalecido sus equipos operativos, con el propósito de mantener un flujo continuo de distribución hacia los centros educativos.

Destacó que, como resultado de esas acciones, ha distribuido 744,489 kits escolares en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Bahoruco, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata. A partir de esas entregas, los centros educativos continúan coordinando la distribución de estos insumos a las familias, conforme a la organización establecida por cada plantel.

Agregó que, como parte de la continuación de este proceso en la región Este, este sábado distribuirá más de 16,950 kits escolares en el Distrito Educativo 12-01 de Higüey, con lo cual serán beneficiados los estudiantes de 21 centros educativos de esa demarcación.

El INABIE informó que el proceso continuará la próxima semana en la región Nordeste del país, iniciando con la distribución de los kits escolares destinados a los centros educativos de Nagua.

Padres y directores valoran la entrega de utilería escolar

A medida que los centros educativos reciben los kits escolares, también avanza la entrega a las familias conforme a la organización establecida por cada plantel, una dinámica que ha sido valorada positivamente por padres y equipos directivos, quienes destacan tanto el respaldo que representa para la preparación del nuevo año escolar como el alivio económico que genera en los hogares.

“Estoy muy agradecida porque mi hija recibió su utilería escolar completa. Esto representa un gran alivio para nuestra economía, ya que no tendremos que invertir en zapatos, pantalones, polocher, mochila y otros útiles, por lo que ella podrá asistir a clases desde el primer día con todo lo que necesita para iniciar el año escolar”, expresó Elizabeth Serrano, madre de la estudiante Lizbeth Rosa Serrano, del Politécnico Manuel Aurelio Tavárez Justo, de Villas Agrícolas.

Mientras que Francisco Alberto Cuello, padre de una estudiante del Liceo Juan Pablo Duarte expresó “Recibir la utilería escolar antes del inicio de las clases nos ayuda mucho como padres. Es una tranquilidad saber que nuestros hijos cuentan con sus uniformes y útiles para comenzar el año escolar sin contratiempos”.

Desde los centros educativos también resaltan la organización del proceso para poner estos insumos a disposición de las familias conforme son recibidos desde los distritos educativos.

“Hemos recibido la utilería escolar a través del Distrito Educativo 15-02 y la estamos entregando a los padres conforme avanza el proceso de reinscripción, para que nuestros estudiantes puedan iniciar el año escolar desde el primer día con su uniforme completo y todos los insumos necesarios para su aprendizaje”, expresó Jameson Montero Montás, coordinador pedagógico del Politécnico Manuel Aurelio Tavárez Justo.

1.8 millones de beneficiarios

La institución recordó que el programa beneficiará a más de 1.8 millones de estudiantes de 6,577 centros educativos del sistema educativo público, impactando de manera directa a más de 1.4 millones de familias.

Asimismo, explicó que la distribución de la utilería escolar se realiza a través de los 122 distritos educativos, desde donde los directores de los centros retiran los kits para su posterior entrega a los estudiantes. En ese sentido, serán los propios centros educativos quienes informarán a los padres, madres y tutores la fecha y el procedimiento para el retiro de la utilería.

Cada estudiante recibirá gratuitamente un kit escolar con los insumos esenciales correspondientes a su nivel educativo, además del uniforme oficial compuesto por polocher, pantalón, medias y zapatos, conforme al modelo aprobado por el Ministerio de Educación.

El INABIE destacó que esta política pública representa un ahorro estimado de entre RD$3,864 y RD$5,433 por estudiante, lo que contribuye a aliviar la economía de las familias y a garantizar que todos los alumnos del sistema

educativo público cuente con lo necesario para asistir a clases.

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